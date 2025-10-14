DFB-Legende hat früher Millionen verdient - heute lebt er von 563 Euro

Eike Immel ist eine wahre VfB-Stuttgart-Legende und war sogar Torhüter der Nationalmannschaft. Er hat Millionen verdient. Doch heute muss Immel in einer heruntergekommenen Wohnung leben und bekommt 563 Euro pro Monat.

In der RTL2-Sozialdoku "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" zeigt der ehemalige Torhüter von der deutschen Nationalmannschaft und VfB Stuttgart, Eike Immel (63), sein aktuelles Leben. In der Sendung sagt der Ex-Spieler: "Früher habe ich Millionen verdient – und heute lebe ich von 563 Euro" und gibt einen Einblick in seinen Absturz.

Eike Immel hat in der deutschen Bundesliga bei Stuttgart und Dortmund das Tor bewacht. Ab 1995 spielte er sogar bei Manchester City und verdiente dort fast zwei Millionen Mark im Jahr (rund eine Million Euro).

"Ich habe ja niemals sauber gemacht"

Von dem Geld ist heute nichts mehr übrig. Derzeit lebt Immel in einer heruntergekommenen Wohnung im hessischen Stadtallendorf bei Marburg, seiner Heimatgemeinde. Seine Wohnung ist dreckig und überall stapeln sich Sachen. Immel gibt zu: "Ich habe ja niemals sauber gemacht".

Er spielte von 1980 bis 1988 in der deutschen Nationalmannschaft. Mit ihnen nahm Immel bei den Europameisterschaften 1980 und 1988 sowie den Weltmeisterschaften 1982 und 1986 teil. Zum Beginn seiner Karriere verdiente der Goalie mit 18 Jahren 300.000 D-Mark, später waren es Millionen.

Überhaupt nicht gespart

Der Ex-Spieler schwärmte über das Leben als Profi: "Man war begehrt, in Restaurants den besten Tisch gekriegt, im Autohaus Riesen-Rabatte gekriegt, alles hatte Vorteile". Aber mit dem Geld konnte Immel überhaupt nicht umgehen.

© getty

Er meint: "Wir haben nie an irgendwas gespart". Laut eigenen Angaben hat Immel mindestens zehn Millionen Euro in den Sand gesetzt. Er hat eine teure Scheidung, bei der er seine Kinder versorgen wollte, und "unglückliche Investitionen in Immobilien" trieben ihn in finanzielle Schwierigkeiten. Immel nahm später Drogen und musste 2008 Privatinsolvenz anmelden.

Arbeitet ehrenamtlich

Aktuell trainiert er ehrenamtlich Kinder und Jugendliche in seiner Heimatstadt. Im Jahr 2008 zog Immel ins Dschungelcamp. Im Frühjahr 2025 war der Ex-Keeper sogar bei der Sat.1-Sendung "Promis unter Palmen" dabei. Seine jetzige Wohnung, sowie die Möbel, gehören einem Bekannten.

© getty

© Getty Images

Trotzdem ist Immel dankbar für das Bürgergeld: "Der Staat unterstützt die Menschen, die Hilfe brauchen. Das ist sensationell, muss ich sagen". Einzig von seinen Kindern will er keine Hilfe annehmen. Zu ihnen hat Immel noch immer guten Kontakt.

Zu zwei Jahren Haft verurteilt

In der Sendung zeigt die Stuttgart-Legende sich kämpferisch: "Ich möchte aus dem Bürgergeld raus". Obwohl er immer wieder schwere Momente durchlebt, ist er sich sicher, "dass es jetzt in kurzer Zeit besser wird". Seine Idee: eine Torwartschule zu gründen.

Im August 2025 wurde Eike Immel am Amtsgericht Marburg zu zwei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. Er hat in 107 Fällen Betrug betrieben. Immel hat sich bei verschiedenen Bekannten Geld geliehen und die Schulden nie zurückgezahlt. Im Verfahren ging es um 34.000 Euro. Die größte Einzelsumme schuldet Immel laut Anklage der Lebensgefährtin des verstorbenen Weltmeisters Andy Brehme: 18.020 Euro aus 65 Zahlungen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.