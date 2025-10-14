Auch Misolic in Stockholm ohne Chance

24 Stunden nach Sebastian Ofner (3:6, 4:6 gegen Leo Borg) verabschiedete sich beim ATP250-Turnier in Stockholm auch Filip Misolic ohne Satzgewinn in Runde 1.

Misolic, der sich über die Qualifikation in den Hauptbewerb gekämpft hatte, verlor am Dienstag gegen den Polen Kamil Majchrzak 2:6,2:6. Für die Nummer 95 der Weltrangliste war es das fünfte Erstrunden-Out in Folge. Bereits am Montag hatte sich Sebastian Ofner in Stockholm ebenfalls in der ersten Runde mit seiner neunten Niederlage in Folge verabschiedet.

Nächster Anlauf nächste Woche in Wien

Für Misolic und Ofner geht es nächste Woche beim Wiener Erste Bank Open weiter. Beim größten heimischen Tennisturnier sind Österreichs beiden Tennisspieler dank Wildcard im Hauptfeld.

Mit Jannik Sinner, Alexander Zverev, Alex de Minaur, Lorenzo Musetti und Karen Chatschanow sind fünf Top-Ten-Profis dabei. Dazu kommen mit Andrej Rublew, Tommy Paul, Alexander Bublik und Daniil Medwedew vier weitere Top-20-Spieler. Die letzte Zusage kam von Stefanos Tsitsipas, der Cut-off liegt bei Ranking-Position 37.

Mini-Comeback von Dominic Thiem

Los geht's in der Stadthalle am Samstag mit der Qualifikation, die ersten Hauptfeld-Partien starten am Montag (ab 14 Uhr). Quasi zum Aufwärmen gibt's am Freitag (17. Oktober/ab 19 Uhr) ein Tiebreak-Turnier (Red Bull BassLine) mit Stars wie Gael Monfils und Andrej Rublew, bei dem auch der ehemalige Stadthallen-Sieger Dominic Thiem ein Mini-Comeback geben wird.