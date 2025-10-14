England-Hammer: Glasner buhlt um Bellingham-Rückkehr

In rund 80 Tagen öffnet in Europas Top-Ligen wieder das Transferfenster – doch schon jetzt kocht die Gerüchteküche! Jobe Bellingham soll bei Borussia Dortmund unzufrieden mit seiner Rolle sein – und das ruft offenbar gleich mehrere Interessenten von der Insel auf den Plan.

Laut mehreren englischen Medienberichten bahnt sich rund um Jobe Bellingham (20) ein mögliches Transfer-Drama an. Gleich zwei Premier-League-Klubs sollen demnach mit dem Gedanken spielen, den jüngeren Bruder von Real-Madrid-Superstar Jude Bellingham (23) schon im Winter-Transferfenster nach England zu holen – Manchester United und Crystal Palace!

Glasner wollte bereits im Sommer zuschlagen

Vor allem Palace-Coach Oliver Glasner (50) soll ein Auge auf das BVB-Talent geworfen haben. Zur Erinnerung: Schon im Sommer wollte der Österreicher den Offensiv-Youngster unbedingt zum Selhurst Park lotsen. Am Ende entschied sich Bellingham jedoch für den Wechsel nach Dortmund. Nun scheint Glasner einen neuen Versuch zu planen – und das, während er gerade selbst um eine Vertragsverlängerung pokert.

Wie das Portal CaughtOffside berichtet, soll der Mittelfeldspieler „zunehmend frustriert über seine begrenzte Spielzeit“ unter BVB-Trainer Niko Kovač (53) sein. Trotz seines langfristigen Vertrags bis 2030 gilt ein Wechsel im Winter jedoch nicht mehr als ausgeschlossen, sollte sich seine sportliche Situation bis dahin nicht verbessern.

Bellingham ist BVB-Zukunft

Beim BVB gibt man sich hingegen noch gelassen. Nach BILD-Informationen verschwenden Sport-Boss Lars Ricken (49), Sportdirektor Sebastian Kehl (45) und Kovač derzeit „keinen Gedanken an einen Verkauf“. Im Gegenteil: In Dortmund gilt Bellingham weiterhin als Zukunftsprojekt mit großem Potenzial.