Gerüchte um frühzeitiges "Promi Big Brother"-Aus: Falsches Spiel von Desirée Nick?

Die schärfste Zunge Deutschlands gilt eigentlich als Favoritin der diesjährigen Staffel, doch jetzt werden Stimmen laut, sie hätte den Termin für ihr "Promi Big Brother"-Aus selbst bestimmt.

Kaum war sie eingezogen, galt Désirée Nick als Fixpunkt der 13. Staffel von Promi Big Brother. Die Entertainerin ist in Reality-Formaten längst ein alter Hase – ob im Dschungelcamp, bei Promis unter Palmen oder schon 2015 bei einer früheren Promi-BB-Staffel. Mit ihrer scharfen Zunge, ihrer Lust an der Provokation und ihrer unerschütterlichen Selbstinszenierung gilt sie auch diesmal als Favoritin der Zuschauer.

Doch im Haus selbst sorgt die Nick regelmäßig für Zündstoff. Immer wieder landet sie auf der Nominierungsliste – ein gefährliches Spiel, das sie bislang nur knapp überstanden hat. Trotzdem halten viele Fans zu ihr: Im Voting bleibt Nick ein Publikumsliebling.

Rätsel um Frankfurter Buchmesse

Jetzt allerdings steht ihre weitere Teilnahme auf der Kippe. Denn ein Blick in ihren Terminkalender sorgt für ordentlich Wirbel: Am Samstag, dem 18. Oktober, ist Désirée Nick für einen Auftritt auf der Frankfurter Buchmesse angekündigt – zwei Tage vor dem großen Promi Big Brother-Finale am 20. Oktober.

Laut ihrer offiziellen Website soll sie dort ihr neues Buch „Nice to meet you, Berlin!“ vorstellen. Sollte dieser Termin tatsächlich stattfinden, wäre eine Teilnahme am Show-Finale zeitlich kaum möglich. Das nährt Spekulationen, Nick könne den Container vorzeitig verlassen – sei es freiwillig oder auf Grundlage einer im Vorfeld vereinbarten Ausnahme.

Fans zweifeln an ehrlichem Spielverlauf

In den sozialen Netzwerken wird eifrig diskutiert. Unter Posts des offiziellen Promi Big Brother-Accounts häufen sich Kommentare, in denen Zuschauern einen Deal vermuten: „Na, gut ausgehandelt, dass sie kurz vorm Finale raus darf“, heißt es etwa. Andere fordern Transparenz vom Sender: „Gebt doch zu, dass Désirée nur für eine begrenzte Zeit gebucht war!“





Auch die Frankfurter Buchmesse bestätigte auf Anfrage eines Fans die geplante Teilnahme der Entertainerin – am Samstag um 11.30 Uhr bei Meet the Author. Damit scheint der Termin fix, doch wie er sich mit ihrer Reality-Teilnahme vereinbaren lässt, bleibt unklar.

Sat.1 schweigt zu den Spekulationen

Der Sender Sat.1 hat sich bisher nicht zu den Gerüchten geäußert. Ob Désirée Nick also wirklich vorzeitig aussteigt, hinausgewählt wird oder das Ganze Teil eines cleveren PR-Schachzugs ist – das bleibt vorerst offen.