DIESER GZSZ-Star soll ins Dschungelcamp ziehen!

Angeblich soll der Schauspieler mitten in den Verhandlungen für die neue Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" stehen.

Er stand vor einer der größten Herausforderungen seines Lebens – nun wartet das nächste Abenteuer: Schauspieler Lennart Borchert soll laut Informationen der BILD kommendes Jahr bei der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ dabei sein. Die Verhandlungen laufen derzeit auf Hochtouren, wie es aus Produktionskreisen heißt.

Mehr lesen:

Borchert, bekannt aus der Erfolgsserie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, wäre damit der nächste Darsteller aus dem GZSZ-Universum, der sich ins australische Dschungelcamp wagt. Sollte alles wie geplant verlaufen, tritt er Anfang 2026 die Reise nach Down Under an – als frischgebackener Vater.

Denn privat steht für den Schauspieler ein bedeutender Lebensabschnitt bevor: Seine Partnerin Louisa ist aktuell hochschwanger, das erste gemeinsame Kind wird in Kürze erwartet.

Schicksalsschläge

„Ich dachte, ich könnte vielleicht nie Vater werden“, sagte Borchert einst offen. Der 25-Jährige erkrankte vor fünf Jahren an Hodenkrebs, verlor einen Hoden und ließ vorsorglich Spermien einfrieren.

Trotz dieser schweren Zeit hat sich Borchert beruflich wie privat zurückgekämpft. 2020 übernahm er erstmals die Rolle des Moritz Bode in Gute Zeiten, schlechte Zeiten, pausierte jedoch rund zwei Jahre. Seit 2024 steht er wieder regelmäßig für die Serie vor der Kamera.

GZSZ-Stars gehören in den Dschungel

Dass GZSZ-Gesichter ins Dschungelcamp einziehen, hat mittlerweile beinahe Tradition. Raúl Richter schaffte es 2020 auf Platz 5, Felix von Jascheroff belegte 2024 Rang 7, Timur Ülker erreichte 2025 sogar das Halbfinale (Platz 4). Felix van Deventer wurde 2019 Zweiter.

Neben Borchert werden für die Dschungelcamp-Staffel 2026 auch weitere Prominente gehandelt: Unter anderem sollen Party-Star Calvin Kleinen (33), Reality-Gewinner Serkan Yavuz (32), Sänger Gil Ofarim (43) und TV-Persönlichkeit Eva Benetatou (33) auf der Liste möglicher Kandidaten stehen.