Hammer-Gerücht: Harald Glööckler soll bei "Promi Big Brother" einziehen

Der schrille Modedesigner soll mitten in den Verhandlungen für die neue Staffel des TV-Gefängnisses stehen. Am 5. Oktober geht es los.

Ein mögliches Highlight für die kommende Staffel von „Promi Big Brother“ deutet sich an: Ausgerechnet Mode-Exzentriker Harald Glööckler könnte in den berühmten TV-Container einziehen. Wie die BILD berichtet, laufen die Gespräche mit der schillernden Designer-Ikone bereits seit Wochen – ein unterschriftsreifer Vertrag soll hinter den Kulissen schon bereitliegen.

Glööckler zählt seit Jahrzehnten zu den auffälligsten Figuren im deutschsprachigen Showgeschäft. Mit seinem extravaganten Stil, zahlreichen Schönheitsoperationen und einer TV-Karriere voller Höhen, Tiefen und Dramen sorgt er immer wieder für Schlagzeilen. Ein besonderer Auftritt gelang ihm 2022 im RTL-Dschungelcamp: Dort zeigte er sich verletzlich, kämpferisch und launisch zugleich. Obwohl er als Favorit galt, reichte es am Ende nur für Platz vier.





Perfekt für die Einschaltquote

Gerade für „Promi Big Brother“ wäre Glööckler ein Glücksgriff. Der 60-Jährige ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, und zählt seit mehr als 25 Jahren zu fixen Größen im Fernsehen. Zu seinem runden Geburtstag meinte er: „Ich stehe zu allen Eingriffen, die ich gemacht habe. Wenn ich mich heute ansehe, bin ich glücklich und zufrieden mit mir.“

Auch privat dürfte der Designer für Gesprächsstoff sorgen. Gegenüber BILD erklärte er: „Ich bin offen für die Liebe. Erstaunlicherweise flirten neuerdings besonders viele verheiratete Männer mit mir.“ 35 Jahre lang war er mit Unternehmer Dieter Schroth liiert, acht davon verheiratet. Die Trennung wurde im Februar 2023 öffentlich. „Ich war die letzten zehn Jahre unglücklich“, so Glööckler. Kurz darauf ließ er sich auf einen Flirt mit dem jungen CDU-Politiker Marc-Eric Lehmann ein – eine Liaison, die jedoch rasch wieder endete.

Mit seiner Mischung aus Luxus, Lebensbeichten und legendären Sprüchen gilt Glööckler als sicherer Quotenbringer. Fans sind überzeugt: Mit ihm würde es im „Promi Big Brother“-Container garantiert nicht langweilig werden.

Und was sagt der Sender? „Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen. Aber wir bestätigen gerne, dass Sarah Jane Wollny und Andrej Mangold zum Start von ,Promi Big Brother‘ am 6. Oktober dabei sind.“ Weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen in den nächsten Tagen und Wochen bekannt gegeben werden. Der Sender verspricht schon jetzt: „Der Cast birgt große Überraschungen.“ Auch Harald Glööckler selbst wollte bisher nichts dazu sagen.