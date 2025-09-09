Heiß! Lilly Becker nackt in der neuen Playboy-Ausgabe

Die Dschungelcamp-Gewinnerin zeigt sich verführerisch, aber stilvoll auf dem Cover des beliebtesten Männermagazins. Die Fans feiern sie dafür.

Lilly Becker (49) treibt die Temperaturen ordentlich nach oben: Die Siegerin des diesjährigen RTL-Dschungelcamps ist das Covergirl der neuen Playboy Germany-Ausgabe. Das Magazin kündigte die Oktober-Ausgabe am Montag via Instagram an – ab sofort ist sie online erhältlich, ab Dienstag auch im Handel.





Lilly begeistert Millionenpublikum

„Wir sind verliebt in Lilly“, schwärmt die Redaktion auf ihrem Social-Media-Kanal. „Mit ihrem Sieg beim diesjährigen RTL-Dschungelcamp gewann sie die Herzen von Millionen TV-Zuschauern – mit dem Auftritt in unserer neuen Ausgabe erobert sie alle anderen.“

Die Fans reagieren begeistert auf die ersten Eindrücke der Fotos: Kommentare wie „Wunderschön“ und „Alles richtig gemacht“ finden sich zahlreich unter dem Posting.





Trennungsgerüchte

Privat stand Becker zuletzt im Fokus von Spekulationen rund um ihre Beziehung zu Unternehmer Thorsten Weck. Gerüchte über eine Trennung dementierte sie zwar, dennoch stellte sie klar, nicht bei ihm eingezogen zu sein. Mit ihrem Auftritt im Playboy zeigt Lilly Becker nun selbstbewusst eine Seite von sich, die sonst nur ihr Partner zu sehen bekommt.

Mit diesem Cover feiert die Wahl-Londonerin nicht nur ein glamouröses Comeback auf den Magazin-Titelseiten, sondern setzt zugleich ein Statement: Lilly Becker bleibt eine Frau, die polarisiert – und fasziniert.