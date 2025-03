Kelly-Family-Spross ist kaum zu erkennen.

Ja, gibt es denn das? Angelo Kelly, der jüngste Sohn der erfolgreichen Musiker-Familie hat sich von seinen langen Haaren getrennt.

Verträumtes Image

Mit dem Hit "An Angel" wurde Angelo in den 1990er Jahren über Nacht zum Stars, das Image vom verträumten Teenie mit langen Locken war geboren. Doch dieses Leben ist nun endgültig vorbei! Wie er auf Instagram zeigt, hat er sich einen neuen Look zugelegt.

Tochter machte Fotos

Dunkle, kurze(!) Haare, Lederjacke, Goldkreuz - Angelo Kelly wirkt erwachsen! Die Fotostrecke, die seine Verwandlung zum rockigen Typen dokumentiert, wurde übrigens von Tochter Helene aufgenommen. Süßes Detail: Die Kellys arbeiten immer wieder als Familie und sieht man sich die Insta-Accounts durch, stößt man umgehend auf innerfamiliäre Nachrichten. Hier wird Zusammenhalt gelebt.