× Kelly Family: Was wurde aus der verschwundenen, ältesten Tochter Caroline?

Die älteste Tochter machte ab 1982 nicht mehr mit bei der Gruppe - was ist passiert?

Zugegeben: Die Kelly Family ist so groß, da können sogar eingeschworene Fans schon mal den Überblick verlieren!

Verschollene Kelly

13 Geschwister sind es insgesamt, wobei nicht immer alle beim Musik-Act mitmachten. Die bekanntesten: Patricia , Angelo, Paddy und Joey. Doch noch Anfang der 80er Jahre, als die Kellys noch als Straßenmusiker umherzogen, gab es eine, die mit dabei war. Caroline, die älteste Schwester! Sie hörte allerdings 1982 auf, zog sich zurück. (Im Bild ist sie ganz links zu sehen).

Aufgespürt

Zeitweise soll sie sogar als verschollen gegolten haben. Allerdings wurde sie nun von deutschen Medien wieder aufgespürt, so berichtet die Bild. Caroline, die wie ihre Schwester Kathy eine andere Mutter hat als die vielen Geschwister, lebt in den USA. Sie ist sehr gläubig, mittlerweile 65 Jahre alt und lebt in der Kleinstadt Littleton (Massachusetts).

Musikalisch

Sie soll geschieden sein und Tiere sehr gerne haben, heißt es weiter. Mit der Musik habe die Pensionistin nicht abgeschlossen. Immer wieder musiziert sie privat, spielt Gitarre - das Instrument, dass sie vor Jahrzehnten ihrer Halbschwester Patricia beibrachte. In einer Doku war sie 2022 endlich wieder aktuell zu sehen (Foto oben zweite von rechts), damals beuchten sie das Grab von Barbara-Ann Kelly.