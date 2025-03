Kelly Family: Unfassbar welche Summen sie als Straßenmusikanten bekamen - pro TAG!

Die Kelly Family war keine Ansammlung armer Kirchenmäuse...

Es war im Jahr 1994, als die Kelly Family ihren Durchbruch erlebte. Mit dem Album "Over the Hump" schoss die Musikerfamilie in höchste Charts-Sphären. "An Angel" machte die irische Familie weltweit bekannt.

Mehr zum Thema

Zuvor waren die Kellys als Straßenmusiker unterwegs, mussten sich ihren Lebensunterhalt auf den Straßen Europas ersingen. Das machten sie bereits seit den 1970er Jahren in unterschiedlicher Besetzung.

Viel Kohle

Ein Szenario, das an wenig Geld und eine prekäre Lebenssituation denken lässt. Die haben doch sicher nicht mehr als ein paar Münzen pro Tag eingenommen? Doch das ist falsch! Joey Kelly teilt jetzt seine Erinnerungen an die Anfangszeiten seiner singenden Familie - und die sind überraschend. Im Podcast "Feelings" von Komiker Kurt Krömer erzählt er: "Da haben wir die letzten paar Jahre vor dem großen kommerziellen Durchbruch an schlechten Tagen [...] 3.000 – 5.000 Mark verdient – am Tag. An guten Tagen 20.000 – 30.000 Mark".

Na bumm, das sind bis zu 2550 Euro gewesen an schlechten Tagen und an guten über 15.000 Euro! Ein unfassbarer Betrag. Später relativiert Joey etwas und erklärt, dass die Anfangsjahre sehr hart gewesen seien für seine Familie.