"Satans Bratan" Erik: Tränen und Verzweiflung nach TV-Abfuhr

„Für mich sind diese Frauen alle nichts“: Satans Bratan alias Erik ist in einer „Match in Paradise“-Krise. Nachdem sein Match mit Amalia gescheitert ist, steht der Social Media-Star solo da. Auch bei der neuen Mitbewohnerin Blemoi sind keine Funken übergesprungen. „Ich sehe, wie alle anderen glücklich hier sind“, blickt er auf die aktuelle Match-Lage.

Erik wünscht sich "Feuer"

„Ich würde mir eine Frau wünschen, bei der auch dieses Feuer ist“, gibt er zu. Für den Entertainer ein schlechtes Zeichen. Sind seine Tage in der griechischen Traumvilla gezählt? Der sonst so taffe Erik grübelt vor sich hin und bricht in Tränen aus. Er muss eine Entscheidung fällen, die ihm sichtlich nicht leichtfällt. Bleibt er im Paradies und hofft auf eine neue Single-Dame oder zieht er vorzeitig die Reißleine und verlässt die Traumvilla?

Die Single-Ladies dürfen sich freuen: Auf sie warten mit Niederösterreicher Roman (25) und dem Schweizer Sven (29) gleich zwei neue Hotties. Mit wem werden sie ihre ersten Einzeldates haben? Werden sie bestehende Matches auseinanderbringen? Währenddessen hängt beim Traum-Match Karina und Nelson der Haussegen schief. Zwischen den beiden kriselt es ordentlich. Der Grund: die Eifersucht. Für Nelson ist Karina zu wenig „Bro“ für die anderen Jungs und will sein Revier markieren: „Ich nenne alle Mädchen in der Villa ‚Bro‘. Ich habe null Problem damit, wenn du mit irgendwelchen Typen zehn Stunden lang redest, aber in jedem dritten Satz ‚Bro‘ sagst.“ Für Karina ein unreifes Verhalten. Können sie ihre „Bro-bleme“ beseitigen?