Unfall: Jazz Gitti schockt Fans mit blauem Auge!

Die Sängerin und Kabarettistin erzählt auf Instagram, was passiert ist. Ihre Fans sind geschockt.

Dass Jazz Gitti mit ihren 78 Jahren noch immer hart im Nehmen ist, zeigt sie einmal mehr auf Instagram. Nach einem Skiurlaub hat sie ein blaues Auge davongetragen. Sie schreibt: "Der Blick in den Spiegel ist verstörend: Mein Gesicht sieht aus wie ein demolierter Apfelstrudel, das Auge ist blau, die Lippe geschwollen, und mein Körper fühlt sich an, als wäre er mit einer Schneekanone malträtiert worden."

"Boxkampf gegen Yeti"

Sie sei in Schladming gestürzt und man habe sie beim Frühstück gefragt, ob sie bei einem Boxkampf gegen einen Yeti verloren habe. "Fazit: Schladming hat gewonnen. Aber ich komme wieder – mit Helm und einem Körperpolster aus Bubble Wrap", lässt Gitti wissen.





Fans reden Gitti gut zu

Die Fans zeigen sich besorgt: "Bleib gesund. Wir brauchen dich am 10. Mai in Gloggnitz", schreibt einer. "Um Gottes willen, pass auf dich auf! Gute Besserung", wünscht ihr ein anderer. Die Entertainerin nimmt es mit Humor und lässt sich nicht unterkriegen. Ein Helm wäre ihr aber in der Tat beim nächsten Skiausflug zu raten. Die Pisten werden immer steiler und eisiger.