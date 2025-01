Jack White nach Koma: "Glück, dass ich noch lebe"

Der Hit-Produzent hatte Glück im Unglück, als er mit dem Kopf auf eine Marmorplatte prallte und deshalb sogar im Koma lag.

Anfang Dezember fand Rafaella ihren Ehemann Jack White leblos in seinem Berliner Stadtbüro vor. Sofort verständigte sie den Notarzt und rettete dem Siebenfachvater damit das Leben. Dennoch lag er im Koma und es war nicht ganz klar, ob bleibende Schäden zurückbleiben würden: „Ich hatte riesiges Glück, dass ich noch am Leben bin“, sagt er gegenüber Bild. Er dürfe mittlerweile auch wieder 20 Minuten am Tag auf seinem Hometrainer fahren.

Schilderungen des Unfalls

„Am 9. Dezember lag Schnee, ich bin mit nassen Schuhen auf dem Parkett meines Büros ausgerutscht und mit voller Wucht gegen die Marmorplatte des Schreibtisches gestürzt. Danach weiß ich nur noch das, was mir die Ärzte und meine Frau erzählten. Ich war durch den Aufprall ins Koma gefallen. Kurz vor Silvester wurde ich langsam wach“, schildert er seine Erinnerungen.

Jack White und Gattin Rafaella im Jahr 2020 bei einer Geburtstagsparty © Getty ×

Das Koma wurde durch die Härte des Aufpralls verursacht. „Ich hatte eine Platzwunde am Kopf“, erzählt er. „Ich bin unendlich dankbar, dass ich noch am Leben bin. Meine Frau und unsere beiden Kinder sind für mich das Allerwichtigste. Ich darf gar nicht darüber nachdenken, wenn ich diese Liebe nicht hätte noch länger erleben dürfen.“ Weihnachten sei für seine Familie unendlich traurig gewesen, da niemand wusste, ob er es schaffen würde.