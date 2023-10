Jack White mit 83 Jahren zum 7. Mal Vater geworden

Für manche ist es für das große Glück offenbar nie zu spät: Im reifen Alter von 83 Jahren ist Musikproduzent Jack White wieder Vater geworden.

Späte Papa-Freuden für Jack White (83)! An seinem Alter gemessen könnte das Kind seine Urenkelin sein, aber nein: Am Montag brachte seine Frau Rafaella – sie ist 44 Jahre jünger – eine Tochter zur Welt. Die Kleine erblickte um exakt 9.47 Uhr per Kaiserschnitt das Licht der Welt.

Und das Baby hat auch schon einen – zugegeben sehr ausgefallenen – Namen: Angelina Melody. Fast so melodisch wie die von Jack White komponierten Musik.

Der Schlager-König mit über einer Milliarde verkaufter Tonträger und seine Model-Schönheit Raffaela haben 2015 geheiratet. 2019 kam bereits der gemeinsame Sohn Max zur Welt . Da war White 78 Jahre alt.

So passierte es: "Einfach Liebe gemacht"

Als Rafaellas zweite Schwangerschaft bekannt wurde, zeigte er sich überglücklich: "Wir haben doch nie mehr damit gerechnet, dass Max noch ein Schwesterchen bekommt. Ich glaube, der liebe Gott hat es so gewollt." Dabei gab White auch Einblick in die Umstände der Zeugung. Es sei alles ganz natürlich passiert: "Wir haben einfach Liebe gemacht."

Jack White ist bereits zweifacher Opa

Klingt kurios, ist aber wahr: Angelina Melody ist nicht nur bereits das siebente (!) Kind von Jack White – er war zuvor bereits drei Mal verheiratet. Er hat auch bereits zwei Enkelkinder.

Altersrekord geknackt

Bei Wikipedia liegt Jack White (bürgerlich Horst Nußbaum) damit in der Liste der ältesten, noch lebenden Promi-Papas auf den Plätzen 3 und 5. Mit 78 Jahren bei der Geburt von Max und nun mit 83 Jahren bei Angelina Melody. Als Doppel-Vater ist er sogar weltweit auf Rang 1.