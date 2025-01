Jack White im Koma: Seine Frau fand ihn leblos vor!

Der Star-Produzent wurde umgehend in eine Klinik gebracht. Seine Familie bangte um ihn.

Große Sorge um Star-Produzent Jack White (84)! Er wurde, nachdem seine Frau Rafaella (40) ihn leblos auffand, in eine Klinik gebracht.

Mehr zum Thema

White soll in akuter Lebensgefahr gewesen sein, so seine Frau zur Bild-Zeitung. Hätte sie ihn nicht gefunden, würde er wohl nun tot sein. Die dramatischen Vorgänge haben sich bereits Ende des letzten Jahres ereignet. Am 14.12. für White wie üblich in sein Berliner Büro um dort zu arbeiten.

Leblos gefunden

Als Rafaella ihn telefonisch nicht erreichen konnte, beschlich sie ein komisches Gefühl und: „Ich machte mir Sorgen, fuhr ins Büro. Dort fand ich Jack leblos auf dem Boden liegend. Er war gestolpert und mit dem Kopf gegen die Tischkante geknallt."

© Getty Images

Lungenentzündung

Der Produzent (u.a. von Hits wie "When The Rain Begins To Fall", "Gloria") wurde umgehend in die Charité gebracht, dort lagen bange Tage vor ihm. Denn dort musste er umgehend beatmet werden, die Ärzte versetzten ihn ins künstliche Koma. Kurz darauf eine Verschlechterung seines Zustandes - er entwickelte eine Lungenentzündung!

Brutale Zeit danach

Es folgte eine brutale Zeit, wie Jacks Ehefrau es nennt: "Jacks Zustand war kritisch. Ich wusste nicht, ob er noch einmal aufwachen würde." Doch es ging bergauf, nach vier Wochen in Behandlung durfte er wieder nach Hause und sagt, er sei bis auf die Wunde am Kopf wieder fit.

Jack White und seine Rafaella sind seit 2015 verheiratet, haben gemeinsam Sohn Max (5) und Tochter Angelina Melody (1).