oe24 holt Alice Cooper zum Lovely Days Festival

Das von oe24 präsentierte Lovely Days Festival wird 2026 schaurig wie nie. Neben Foreigner, Manfred Mann’s Earthband oder Colosseum kommt am 4. Juli auch Grusel-Opa Alice Cooper mit seiner legendären Horror-Show nach Eisenstadt.

Geisterbräute, Kunstblut, Zwangsjacke und natürlich die Guillotine. Kultige Horror-Show für Eisenstadt. oe24 holt am 4. Juli 2026 Grusel-Altmeister Alice Cooper zum Lovely Days Festival. Die Burgenland-Premiere nach bislang auch schon 19 Österreich-Konzerten, bei der natürlich alle Hits von „No More Mr. Nice Guy“ über „Poison“ bis „Feed My Frankenstein“ am Programm stehen und alle legendären schaurigen Showgags. Da wird eine Baby-Puppe mit einem Fleischermesser massakriert, Florett-Säbel geschwungen und Grusel-Opa Alice für seine Taten zuerst in die Zwangsjacke gesteckt und dann mal wieder mittels Guillotine geköpft.

Alles in allem ein augenzwinkernder Albtraum zwischen Rock und Schock, bei dem Cooper auch die Highlights der neuen CD "The Revenge of Alice Cooper" anstimmen will. Für die hat er ja das erste Mal seit 1973 wieder seine legendäre Alice Cooper Band rund um Michael Bruce zusammengetrommelt. Dazu gibt’s in Eisenstadt ein Wiedersehen mit Teufelsgitarristin Nita Strauß, die nach einem Saitensprung bei Demi Lovato jetzt ja wieder den Horror-Opa unterstützt.

Auch Foreigner (o.) und Manfred Mann’s Earthband (u.) rocken 2026 am Lovely Days.

Auch das Warm-Up für Alice Cooper beim Lovely Days Festival im malerischen Schlosspark von Eisenstadt kann sich sehen bzw. hören lassen: Foreigner zünden 80 Millionenfach verkauften Welthits wie Urgent“, „Cold As Ice“ oder „I Want to Know What Love Is“. Dazu gibt’s die Hitfabrik Manfred Mann’s Earthband („Do Wah Diddy Diddy“), die seit 1968 aktiven britischen Jazz- und Bluesrocker von Colosseum und die Tribute-Band Clearwater Creedence Revival mit Rock-Klassikern wie „Bad Moon Rising“ oder "Proud Mary"