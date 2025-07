Fendrich liefert 2026 Open Air Zugabe

Rainhard Fendrich setzt seine sensationelle Jubiläumstournee „Nur ein Wimpernschlag“ 2026 mit gleich 10 Open Air Konzerten fort. Ab 10 Uhr gibt’s die Tickets.

Mit seiner Tournee „Nur ein Wimpernschlag“ zum 45-jährigen Bühnenjubiläum und zum im Februar gefeierten 70er erweist sich Rainhard Fendrich einmal mehr als Gewissen des Austropop. Mit 33 Songs starker XXL-Setlist, in unsere DNA verankerten Hymen wie „Strada del Sole“, „Weus'd a Herz hast wia a Bergwerk“ oder I Am From Austria“ und mahnenden Worten: „Man kann seine Heimat auch lieben, ohne andere zu hassen!“

© zeidler

© zeidler

Jetzt ist die Open Air Zugabe für 2026 fixiert. Zwischen 5. Juni (Bad Griesbach) und 6. September (Bregenz) stehen gleich 10 Konzerte mit den größten Hits des Austropop am Programm. Auch in so malerischen Kulissen wie de Donaubühne in Tulln (27. Juni), bei Klassik am Dom am Linzer Domplatz (11. Juli) oder dem Steinbruch in St. Margarethen (4. September). Der Vorverkauf für die Open Air Runde startet bereits heute um 10 Uhr bei oeticket und ticket24.at

© zeidler

Das sind die Termine der Fendrich Tour 2026:

05.06.26 Bad Griesbach, Kurplatz

26.06.26 Fürstenfeld, Hauptplatz

27.06.26 Tulln, Donaubühne

04.07.26 Kufstein, Festung

05.07.26 München, Tollwood Festival

11.07.26 Linz, Klassik am Dom

12.07.26 Waidhofen an der Thaya, Schlosspark

28.08.26 Leibnitz, Grottenhof

04.09.26 St. Margarethen, Steinbruch

06.09.26 Bregenz, Seebühne

© zeidler

Begleitet von stimmiger Lichtshow und stimmlicher Brillanz, bei der auch jeder Hochton perfekt getroffen wurde („Manchmal denk i no an di“) liefert Fendrich, dem man den jüngst gefeierten 70er so gar nicht anmerkt, vom Opener „Zweierbeziehung“ bis zum Finale Nie mehr Krieg“ einen fanfreundlichen Mix zwischen mitschunkel-freudigen Schenkelprackern wie „Macho Macho“ oder „Blond“, wo es das textsichere Publikum nicht mehr auf den Sitzen hielt, oder „Malibu“ und nachdenklicheren Tönen a‘la „Nie wieder jung sein“, „Hoit mi“ oder „Schwarzoderweiß“. Die beste Show seiner Karriere!