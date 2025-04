× Nach Hammer Konzerten: Fendrich stürmt wieder die Charts

Rainhard Fendrich liefert mit seiner Jubiläums-Tournee die Austropop-Show des Jahres und wird dafür von den Fans gefeiert. Jubel-Kommentare auf Facebook und neuer Chart-Sturm: „Das Beste von Rainhard Fendrich“ holt Platz 1 bei iTunes

„Das war einfach nur der Wahnsinn!!!“, „Es war unglaublich berührend, so tolle Songs, so tolle Texte“ oder „Ein Mega Konzert, ich war ein paar Stunden in meiner Jugend“ Jubel-Stimmung auf Facebook nach den ersten beiden Österreich-Konzerten der Jubiläums-Tour „Nur ein Wimpernschlag – 45 Jahre live“ von Rainhard Fendrich in Wien (Freitag) und Salzburg (Sonntag). Fast 20.000 Fans feierten dabei die beste Show des Austropop. Mit einem nie enden wollenden Hit-Feuerwerk von „Strada del Sole“ über „Blond“ bis „Es lebe der Sport“, der Essenz der aktuellen CD „Wimpernschlag“ und mahnenden Worten wie „Man kann seine Heimat auch lieben, ohne andere zu hassen!“

© Marcel Brell/Universal Music ×

© Amazon

Das sind die iTunes-Charts vom 29. April:

1. Rainhard Fendrich, Das Beste von Rainhard Fendrich

2. Folkshilfe, bunt

3. Ghost, Imperia

4. Berliner Philharmoniker, Vivaldi: Die vier Jahreszeiten

5. ABBA, Abba Gold

© zeidler ×

Zum Konzert-Triumph kommt jetzt auch der Chart-Sturm. Fendrich sichert sich mit der 1998 veröffentlichten Kompilation „Das Beste von Rainhard Fendrich“ Platz 1 der iTunes Charts. Darauf zu finden sind gleich 9 Hits aus der aktuellen, 33 Song starken XXL-Setlist. Sowie Raritäten wie das Reinhard Mey Duett „Loch in der Kanne“ und die Cover-Version des Hans Moser Klassikers „Mei Naserl is so rot“.