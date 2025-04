× Mega-Hype um Austropop-Legende Rainhard Fendrich

Am Freitag brachte Rainhard Fendrich nicht nur die Wiener Stadthalle beben, sondern riss seine Fans zu regelrechten Begeisterungs-Stürmen hin. Am Sonntag steht der Kult-Star in der Salzburgarena auf der Bühne.

Vom Opener „Zweierbeziehung“, mit dem er 1980 seinen ersten Achtungserfolg feierte, bis zum eindringlichen Finale mit "Hoit mi" und „Nie mehr Krieg“, dem letzten Lied der aktuellen CD, hatte Fendrich gleich 33 Songs auf seine XXL-Setlist gesetzt. „Das hat fast schon Springsteen Dimensionen!“ Und dieser fast dreistündige (!) Konzertabend hatte sich, da waren sich alle 10.000 Besucher unisono einig, mehr als gelohnt: Die beste Fendrich Show alle Zeiten! © zeid × Vor allem auf Facebook überschlagen sich die Fans mit ihren Postings zur Fendrich-Show: Fan-Reaktionen zu Rainhard Fendrich © Facebook × Fan-Reaktionen zu Rainhard Fendrich © Facebook × Fendrich lieferte seinen Fans eine Zeitreise durch die von ihm geprägte Austropop-Historie. Mit Schmankerl wie „Auf und Davon“, „Kein schöner Land“ oder „Zwischen eins und vier“, der Essenz der aktuellen und eindringlichen CD „Wimpernschlag“ rund um „Nie wieder jung sein“ und ein nie enden wollendes Potpourri an Mitsing-Hits: „Malibu“, „Blond“, „Midlife Crisis“, wo viele Fans von ihren Sitzpätzen Richtung Bühne stürmten, „Schickeria“, „Macho Macho“, und natürlich der ewige und von Lichtermeer begleitete L'Amour-Hatscher „Weus'd a Herz hast wia a Bergwerk“. © zeid × Seine aktuelle CD "Wimpernschlag" machte nach der Wien-Show gleich wieder einen Sprung in die Top10 der iTunes-Charts und belegt dort aktuell Rang 7. © zeidler × Nachzuhören auch heute, Sonntag, in der Salzburg Arena und in Folge bis zum 31. Oktober bei noch 7 weiteren Österreich-Konzerten. Auch bei einer Stadthallen-Zugabe. Am 16. Mai liefert Rainhard Fendrich ja ein weiteres Wien-Konzert. Dafür wurden auf oeticket und ticket24.at die allerletzten Restkarten freigeschalten.