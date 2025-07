oe24 holt 2026 Foreigner zum Lovely Days

Am Samstag rocken u.a. Billy Idol, Melissa Etheridge und Mother’s Finest beim Lovely Days Festival. 2026 bringt oe24 dann sogar Foreigner, Manfred Mann’s Earthband und Colosseum nach Eisenstadt. Ab Montag gibt’s die Tickets.

Jahrelang galt die „Dreifaltigkeit“ Deep Purple, Status Quo oder Jethro Tull als potenzielle Headliner gesetzt. Jetzt bringt das legendäre Oldie-Festival „Lovely Days“ endlich etwas Abwechslung. Am Samstag haben sich Billy Idol („Rebel Yell“), Melissa Etheridge („Bring Me Some Water”), Mother’s Finest („Baby Love“) , Slade („Cum On Feel the Noize“). The Sweet („Fox On the Run”), Austro-Gipsy Harri Stojka, mit seiner Jimi Hendrix Show und die weltbeste Tribute-Band The Doors Alive in Eisenstadt angesagt. 2026 wird noch bunter! Da holt oe24 am 4. Juli 2026 nämlich u.a. Foreigner, Manfred Mann’s Earthband, Colosseum und Clearwater Creedence Revival in den malerischen Schlosspark. Die Early Bird Tickets für die nimmermüde Oldie-Parade gibt’s bereits am Montag (7. Juli) ab 10 Uhr bei oeticket und ticket24.at.

Mit Foreigner kommt endlich eine der erfolgreichsten Bands aller Zeiten nach Eisenstadt: über 80 Millionen verkaufte CDs, 3 Grammy Nominierungen und Welthits wie Urgent“, „Cold As Ice“, Waiting for a Girl Like You", "Juke Box Hero" sowie natürlich der ewige L'amour Hatscher „I Want to Know What Love Is“ Beim Österreich-Comeback nach 6 Jahren Pause unter dem Motto The Historic Farewell Tour übernimmt Gitarrist Luis Maldonado die Rolle des Leadsängers. Dazu ist wie bei der letzten US-Tour sogar ein Gastauftritt von Lou Gramm möglich.

2026 in Eisenstadt: Manfred Mann (o.) und Chris Farlowe (u.)

Als Anheizer gibt’s am 4. Juli 2026 in Eisenstadt die Hitfabrik Manfred Mann’s Earthband („Do Wah Diddy Diddy“), die seit 1968 aktiven britischen Jazz- und Bluesrocker von Colosseum rund um Chris Farlowe und die Tribute-Band Clearwater Creedence Revival mit US-Rock-Klassikern wie "Susie Q“, „Bad Moon Rising“ oder "Proud Mary"