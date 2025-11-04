Alles zu oe24VIP
Alfons Schuhbeck
Alfons Schuhbeck

Alfons Schuhbeck

Krebs-Drama: Haftstrafe für Starkoch weiter ausgesetzt

04.11.25, 17:42
Der wegen Betrugs verurteilte Starkoch Alfons Schuhbeck (76) muss weiterhin außerhalb des Gefängnisses behandelt werden. Grund ist eine Krebserkrankung, die nach Angaben seines Anwalts unheilbar sein soll, wie der Münchner "Merkur" online berichtet.

Schuhbeck war im Sommer zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Davon hatte er bereits 21 Monate wegen einer früheren Verurteilung wegen Steuerhinterziehung abgesessen – doch mindestens seit Mai dieses Jahres ist Starkoch Schuhbeck, laut "Merkur", nicht mehr im Gefängnis gewesen.

Die Vollstreckung der Strafe ist laut der Staatsanwaltschaft München I derzeit "unterbrochen". Ursprünglich galt diese Unterbrechung nur bis zum 15. September, doch die Justiz hat seither keinen neuen Termin öffentlich bekannt gegeben. Derzeit wird Schuhbeck außerhalb des Gefängnisses medizinisch behandelt, während Ärzte seinen Gesundheitszustand regelmäßig prüfen.

Noch ist unklar, ob und wann der Starkoch in die Justizvollzugsanstalt Landsberg zurückkehren muss. Die Behörden wollen erst entscheiden, ob die notwendige Behandlung auch in Haft fortgeführt werden kann.

