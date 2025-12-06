Im Gegensatz zu Österreich: Deutschland im Spielplan-Glück

Die ÖFB-Fans müssen sich für die WM-Hits den Wecker stellen, Deutschland hat mit drei Prime-Time-Partien ein Glückslos erwischt. Die Fans sind entzückt.

Einen Tag nach der Gruppenauslosung hat die FIFA nun auch die Spielorte und Anstoßzeiten für die WM bekanntgegeben – in einer großen Show wurden am Mittwochabend die Details präsentiert.

Die deutsche Nationalmannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann eröffnet ihr Turnier am 14. Juni um 19 Uhr in Houston gegen Curaçao. Weiter geht es am 20. Juni in Toronto: Das Duell mit der Elfenbeinküste wird dort um 22 Uhr deutscher Zeit angepfiffen. Zum Gruppenabschluss reist das DFB-Team nach New York, wo am 25. Juni ebenfalls um 22 Uhr gespielt wird – im Stadion, in dem später auch das Finale stattfinden wird.

Weniger glücklich verlief die Terminplanung für Österreich. Zwei der drei Vorrundenspiele wurden auf europäische Nachtzeiten gelegt: Die Partie gegen Jordanien findet um 6 Uhr morgens, das Spiel gegen Algerien sogar bereits um 4 Uhr deutscher Zeit statt. Lediglich der Kracher gegen Weltmeister Argentinien wird zu einer fanfreundlichen Uhrzeit ausgetragen – am Abend um 19 Uhr.