Das sollten Sie in der Woche vom 24. November bis 30. November laut Mondkalender tun
© Getty Images

KW 48

Das sollten Sie in der Woche vom 24. November bis 30. November laut Mondkalender tun

23.11.25, 07:00
Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 24.11. - 30.11.

Montag - 24. November 2025

  • Mond nimmt zu
  • Steinbock

Solange nicht notwendig, heute keine Operationen an der Haut. Der zunehmende Mond ist allgemein nicht optimal für OPs, im Steinbock ganz speziell.

Dienstag – 25. November 2025

  • Mond nimmt zu
  • Steinbock

Weiß und Grün sorgen heute und morgen für Ausgleich. Früh ins Bett zu gehen, lohnt sich heute. Die Handmitte massieren stärkt das Immunsystem.

Mittwoch – 26. November 2025

  • Mond nimmt zu
  • Wassermann

Beine hochlagern und viel Bewegung dazwischen! Ein spätes Abendessen sorgt an Wassermann für schlechteren Schlaf.

Donnerstag –27. November 2025

  • Mond nimmt zu
  • Wassermann

Eine aufbauende Gesichtsmaske verwöhnt die Haut heute besonders. Fette Speisen wirken auch doppelt: Sie belasten Leber und Galle.

Freitag – 28. November 2025

  • Mond nimmt zu
  • Fische

Heute auf warme und bequeme Schuhe setzen. Gönnen Sie sich zudem eine Fußreflexzonenmassage. Allergiker:innen sind heute sehr empfindlich.

Samstag – 29. November 2025

  • Mond nimmt zu
  • Fische

An Fische ist der Körper empfindlicher als sonst. Die Menschen sind schneller gestresst und beleidigt. Alkohol und Süßigkeiten erhöhen die Unruhe nur noch.

Sonntag – 30. November 2025

  • Mond nimmt zu
  • Fische

Der rückläufige Merkur ist endlich vorbei. Wichtige Unterschriften sollten bis 4. Dezember erledigt sein. Tragen Sie warme Schuhe am Weihnachtsmarkt.

