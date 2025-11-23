Das sollten Sie in der Woche vom 24. November bis 30. November laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 24.11. - 30.11.

Montag - 24. November 2025

Mond nimmt zu

Steinbock

Solange nicht notwendig, heute keine Operationen an der Haut. Der zunehmende Mond ist allgemein nicht optimal für OPs, im Steinbock ganz speziell.

Dienstag – 25. November 2025

Mond nimmt zu

Steinbock

Weiß und Grün sorgen heute und morgen für Ausgleich. Früh ins Bett zu gehen, lohnt sich heute. Die Handmitte massieren stärkt das Immunsystem.

Mittwoch – 26. November 2025

Mond nimmt zu

Wassermann

Beine hochlagern und viel Bewegung dazwischen! Ein spätes Abendessen sorgt an Wassermann für schlechteren Schlaf.

Donnerstag –27. November 2025

Mond nimmt zu

Wassermann

Eine aufbauende Gesichtsmaske verwöhnt die Haut heute besonders. Fette Speisen wirken auch doppelt: Sie belasten Leber und Galle.

Freitag – 28. November 2025

Mond nimmt zu

Fische

Heute auf warme und bequeme Schuhe setzen. Gönnen Sie sich zudem eine Fußreflexzonenmassage. Allergiker:innen sind heute sehr empfindlich.

Samstag – 29. November 2025

Mond nimmt zu

Fische

An Fische ist der Körper empfindlicher als sonst. Die Menschen sind schneller gestresst und beleidigt. Alkohol und Süßigkeiten erhöhen die Unruhe nur noch.

Sonntag – 30. November 2025

Mond nimmt zu

Fische

Der rückläufige Merkur ist endlich vorbei. Wichtige Unterschriften sollten bis 4. Dezember erledigt sein. Tragen Sie warme Schuhe am Weihnachtsmarkt.