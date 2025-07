Schweinsteiger und Neureuther mit Gänsehaut-Auftritt

Beim zweiten „Bastian-Schweinsteiger-Cup“ im niederbayerischen Bad Griesbach sorgten Gastgeber Bastian Schweinsteiger (39) und Felix Neureuther (41) nicht nur für beste Stimmung, sondern auch für einen emotionalen Tribut – an eine Legende, die fehlte: Franz Beckenbauer.

Zum Auftakt des Charity-Golfwochenendes versammelten sich Prominente aus Sport und Gesellschaft beim traditionellen Bayerischen Abend – in Dirndl, Lederhosen und ausgelassener Stimmung. Doch plötzlich wurde es still. Auf der Bühne widmeten Schweinsteiger und Neureuther einen ganz besonderen Moment dem verstorbenen „Kaiser“, dessen Name über allem schwebte.

Gänsehaut-Stille, dann Applaus.

„Ohne Franz wäre vieles von dem, was wir erleben durften, nicht möglich gewesen“, sagte Schweinsteiger sichtlich bewegt. „Er war nicht nur ein Fußball-Kaiser, sondern auch ein Mensch mit Herz – und einer, der Menschen zusammengebracht hat.“ Als dann das Logo der Franz-Beckenbauer-Stiftung auf der Leinwand erschien, erhoben sich viele Gäste von ihren Plätzen – Standing Ovations für einen der größten Deutschen überhaupt.

Auch Felix Neureuther fand persönliche Worte: „Franz war für viele von uns ein Vorbild, auch abseits des Sports. Es ist uns eine Ehre, sein Andenken mit diesem Turnier zu würdigen.“

Das Charity-Event, das erstmals neben der Beckenbauer-Stiftung auch die Felix-Neureuther-Stiftung unterstützte, bringt damit nicht nur Spenden für den guten Zweck – sondern auch bewegende Erinnerungen an einen Menschen, der Generationen prägte.