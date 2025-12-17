Alles zu oe24VIP
Sarah Connor
© Instagram

Ratespiel

Welcher Star schwitzt hier für den Traumbody?

17.12.25, 08:59
Sie hat ein Ziel! In 81 Tagen ist der Start der neuen Tour und dafür möchte sie fit sein.

Na, habt ihr diese Sängerin erkannt? Vielleicht an den Tattoos? Denn das Gesicht zeigt sie bei diesem expliziten Bild nicht...

In Form

Sondern nur ihren verschwitzten, gestählten Body in knappem Fitnessoutfit. Es ist Sängerin  Sarah Connor ! Sie wird in 81 Tagen wieder auf Tour gehen und bringt sich jetzt in Form.

Auch fit, die Fans?

Zu ihrem Fitness-Programm zählen Cardioworkouts für die Kondition und viel Muskelaufbau. Auch hier kann man erkennen - Gewichte müssen einfach sein! Lässig hat sie zwei Kilo Hanteln in den Beugen platziert. Sie fragt: "Seid ihr fit?"

Geteilt

Den Fans gefällt, was sie sehen, sie spornen die Sängerin nochmal so richtig an. Aber nicht alle machen es ihr nach. Viele geben an, erst nach Weihnachten wieder regelmäßig sporteln zu wollen. Bis dahin sei Schlemmen angesagt.

