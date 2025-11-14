Nur 3 Stunden entfernt! In dieser Stadt gibt es die authentischste Küche Europas

Eine neue Studie hat sie gefunden: die Stadt in Europa, in der Sie das authentischste Essen überhaupt bekommen. Und das Beste daran? Sie liegt nur drei Stunden entfernt. Welche überraschende Genussmetropole auf Platz 1 gelandet ist, erfahren Sie hier.

Wer verreist, weil er „einfach mal raus muss“, lügt meistens ein bisschen, denn wir alle wissen: Die wahre Motivation ist das Essen. Die einen jagen der perfekten neapolitanischen Pizza hinterher, die anderen gönnen sich in Paris unzählige Croissants oder flanieren in Barcelona von einer Tapas-Bar zur nächsten.

Doch laut einem neuen Ranking ist die Nummer eins für authentisches Essen in Europa überraschenderweise... keine von ihnen. Also schnallen Sie sich an, der nächste kulinarische Kurztrip könnte näher sein als Sie glauben.

Und der Food-Oscar geht an ...

Nur etwa drei Stunden von Wien entfernt, hat es sich die ungarische Hauptstadt Budapest plötzlich auf dem kulinarischen Thron Europas bequem gemacht. Ja, richtig gelesen: Budapest, bekannt für Thermalbäder, Ruinenbars und Paprika in allen Aggregatzuständen, wurde zur Stadt mit der „authentischsten Küche Europas“ gekürt.

Grundlage ist eine große Analyse des Reiseunternehmens Saga: Mehr als 5.000 Restaurants in 125 Städten wurden durchforstet. Man durchkämmte Google-Bewertungen, suchte nach Begriffen wie „authentisch“ und „traditionell“, und Budapest holte sich völlig verdient Gold.

© Getty Images

Warum ausgerechnet Budapest?

Weil hier die Küche noch so schmeckt, wie sie soll: Herzhaft, warm, paprika-lastig und so ehrlich wie ein ungarischer Großvater, der Ihnen ungefragt Schnaps einschenkt.

Gulasch, das wirklich Gulasch ist - nicht die österreichische Version, die technisch gesehen ein Pörkölt ist (aber das Fass machen wir jetzt nicht auf).

Paprikahuhn, das Sie warm umarmt, ohne dass Sie dafür jemanden daten müssen.

Gundel-Palatschinken: fluffige Pfannkuchen mit Rumrosinen, Walnüssen und Schokosauce, die man eigentlich als drogenähnliche Substanz einstufen müsste.

Und das Beste: Budapest legt kulinarisch noch nach. Immer mehr Michelin-Sterne, neue moderne Restaurants und - ganz neu - der erste Time Out Market Mitteleuropas.

Überraschung auf Platz 2: Piräus, Griechenland

Normalerweise rauscht man als Tourist durch Piräus nur durch, um die Fähre zu erwischen. Ein Fehler! Denn dieser Hafen hat mehr zu bieten als Schiffe.

© Getty Images

Hier wird Meeresfrüchteküche serviert, von der man glaubt, sie sei Photoshopped:

gegrillter Tintenfisch, der nach Urlaub schmeckt

Muscheln, die nach Meer schmecken

Kabeljau, der nach „ich brauche mehr davon“ schmeckt

Und für den süßen Abschluss: Loukoumades - honiggetränkte, goldene Teigbällchen, die früher Olympiasiegern serviert wurden. Falls Sie also schon immer das Gefühl haben wollten, ein antiker Champion zu sein: voilà.

Auch Wien ist im Ranking dabei!

Die Studie zeigt: Auch abseits der bekannten Genuss-Hotspots wird in Europa richtig gut gekocht. Hier ist die komplette Top 10:

Budapest, Ungarn Piräus, Griechenland Athen, Griechenland Wien, Österreich Krakau, Polen Prag, Tschechien Valletta, Malta Warschau, Polen München, Deutschland Mailand, Italien

Viele dieser Städte sind von Wien aus in wenigen Stunden erreichbar - teilweise in nur drei. Perfekt für alle, die dringend eine Pause brauchen, aber vor allem eines: Essen wollen.