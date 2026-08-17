Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 18.08.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Emotionen können heute sehr explosiv sein. Daher kühlen Kopf bewahren!

Emotionen können heute sehr explosiv sein. Daher kühlen Kopf bewahren! Beruf: Gehen Sie auf andere verständnisvoll ein, um Misstrauen zu überwinden!

Gehen Sie auf andere verständnisvoll ein, um Misstrauen zu überwinden! Fitness: Hetzen Sie sich heute nicht! Zu viel Druck ist nur kontraproduktiv.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Gefühle auf dem Prüfstand. Zu wieviel Nachgiebigkeit sind Sie fähig?

Gefühle auf dem Prüfstand. Zu wieviel Nachgiebigkeit sind Sie fähig? Beruf: Nicht eigensinnig! Es ist viel klüger, Rücksicht auf andere zu nehmen.

Nicht eigensinnig! Es ist viel klüger, Rücksicht auf andere zu nehmen. Fitness: Es könnte sehr anstrengend werden. Nerven schonen und Hilfe annehmen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Man braucht emotionalen Tiefgang. Auf Smalltalk springt man nicht an.

Man braucht emotionalen Tiefgang. Auf Smalltalk springt man nicht an. Beruf: Gründlicher und viel kooperativer, statt voreiliger Entscheidungen!

Gründlicher und viel kooperativer, statt voreiliger Entscheidungen! Fitness: Konzentration auf Wesentliches, dafür gibt es heute genügend Energie!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Der Mond könnte Sie kämpferisch stimmen. Bleiben Sie lieber friedlich!

Der Mond könnte Sie kämpferisch stimmen. Bleiben Sie lieber friedlich! Beruf: Ideen strategisch clever einbringen, ohne Druck! Das kann man nehmen.

Ideen strategisch clever einbringen, ohne Druck! Das kann man nehmen. Fitness: Erst mal Stress abschütteln! Nehmen Sie sich Zeit, Kraft zu tanken!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Gehen Sie liebevoll auf Ihren Partner ein, statt nur an sich zu denken!

Gehen Sie liebevoll auf Ihren Partner ein, statt nur an sich zu denken! Beruf: Keine Machtkämpfe! Wer auf andere hört, ist bestimmt besser beraten.

Keine Machtkämpfe! Wer auf andere hört, ist bestimmt besser beraten. Fitness: Sie sind drauf und dran, sich zu überfordern. Innehalten, durchatmen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Seien Sie bereit, mehr Gefühl zu investieren - ohne Erwartungsdruck!

Seien Sie bereit, mehr Gefühl zu investieren - ohne Erwartungsdruck! Beruf: Allzu einfache Lösungen sind nicht der Weg. Gründlicher nachdenken!

Allzu einfache Lösungen sind nicht der Weg. Gründlicher nachdenken! Fitness: Achten Sie heute gut auf Ihre Ernährung! Sehr empfindliche Verdauung.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Wer Loyalität vermissen lässt, könnte damit auch Streit provozieren.

Wer Loyalität vermissen lässt, könnte damit auch Streit provozieren. Beruf: Drängen Sie andere zu nichts! Seien Sie offen für Kritik und Einwände!

Drängen Sie andere zu nichts! Seien Sie offen für Kritik und Einwände! Fitness: Weniger Stress und Eile, gehen Sie aufmerksam und konzentriert vor!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Wenn nicht Ihr Wille geschehen muss, hat die Liebe bessere Aussichten.

Wenn nicht Ihr Wille geschehen muss, hat die Liebe bessere Aussichten. Beruf: Halten Sie das Teamwork hoch! Gesprächsbereit, statt Druck zu machen!

Halten Sie das Teamwork hoch! Gesprächsbereit, statt Druck zu machen! Fitness: Enorm viel Energie, die aber unbedingt erhöhte Konzentration braucht.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Heute ist echter Zusammenhalt gefragt. Daher Nachrang für Eigensinn!

Heute ist echter Zusammenhalt gefragt. Daher Nachrang für Eigensinn! Beruf: Verbessern Sie das Teamwork und hören Sie anderen aufmerksamer zu!

Verbessern Sie das Teamwork und hören Sie anderen aufmerksamer zu! Fitness: Viel langsamer und vorsichtiger! Schonen Sie vor allem Ihre Nerven!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Gut, wenn Sie heute mehr Feingefühl und Verständnis aufbringen können.

Gut, wenn Sie heute mehr Feingefühl und Verständnis aufbringen können. Beruf: Gründliche Klärungen! Schnelle Entscheidungen sind nicht zielführend.

Gründliche Klärungen! Schnelle Entscheidungen sind nicht zielführend. Fitness: Gelassenheit und Ruhe sind heute die wichtigsten Fitnesskomponenten.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Lassen Sie Ihren Partner bestimmen, statt sich kämpferisch zu geben!

Lassen Sie Ihren Partner bestimmen, statt sich kämpferisch zu geben! Beruf: Gehen Sie heute möglichst gründlich vor, ohne sich ablenken zu lassen.

Gehen Sie heute möglichst gründlich vor, ohne sich ablenken zu lassen. Fitness: Vorsicht, Konzentrationsprobleme. Überprüfen Sie alles viel genauer!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.