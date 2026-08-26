Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 27.08.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Star-Astrologin Gerda Rogers. © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Wenn Sie sich vernünftig zeigen, kommt man Ihnen viel eher entgegen.

Wenn Sie sich vernünftig zeigen, kommt man Ihnen viel eher entgegen. Beruf: Setzen Sie sich klare Prioritäten, gute Organisation wird wichtiger!

Setzen Sie sich klare Prioritäten, gute Organisation wird wichtiger! Fitness: Mit anderen läuft es heute spürbar besser. Das tut Ihrer Stimmung gut.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Lassen Sie sich nicht verwirren! Mitspielen oder mehr Abstand halten!

Lassen Sie sich nicht verwirren! Mitspielen oder mehr Abstand halten! Beruf: Sie sind bestimmt erfolgreicher, wenn Sie ganz pragmatisch einlenken.

Sie sind bestimmt erfolgreicher, wenn Sie ganz pragmatisch einlenken. Fitness: Wieder bessere Nerven. Genau richtig für diesen etwas unruhigen Tag.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Werden Sie nicht zu übermütig und wählen Sie Ihre Worte vorsichtiger!

Werden Sie nicht zu übermütig und wählen Sie Ihre Worte vorsichtiger! Beruf: Vorstellungstermine klappen. Seien Sie aber zu Zugeständnissen bereit.

Vorstellungstermine klappen. Seien Sie aber zu Zugeständnissen bereit. Fitness: Merkur warnt vor Nervenbelastungen. Langsamer, weniger und achtsamer!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Es wäre ein Fehler, den Partner einzuengen. Haben Sie mehr Vertrauen!

Es wäre ein Fehler, den Partner einzuengen. Haben Sie mehr Vertrauen! Beruf: Wer pragmatisch agiert, kommt auch mit Überraschungen gut zurecht.

Wer pragmatisch agiert, kommt auch mit Überraschungen gut zurecht. Fitness: Sie denken wieder klarer und nüchterner. Dadurch wird alles leichter.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Charmant, aber ohne zu drängen! Taktische Vernunft ist erfolgreicher.

Charmant, aber ohne zu drängen! Taktische Vernunft ist erfolgreicher. Beruf: Fühlen Sie sich überrumpelt? Sachlich bleiben und vernünftig reden!

Fühlen Sie sich überrumpelt? Sachlich bleiben und vernünftig reden! Fitness: Achten Sie auf Ihren Kreislauf und schalten Sie lieber etwas zurück!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Nicht zu anspruchsvoll! Heute will man sich vor allem gut amüsieren.

Nicht zu anspruchsvoll! Heute will man sich vor allem gut amüsieren. Beruf: Nutzen Sie die Chance, sich mit anderen einvernehmlich zu einigen!

Nutzen Sie die Chance, sich mit anderen einvernehmlich zu einigen! Fitness: Flexibilität ist das wichtigste Gebot, um den Stress zu reduzieren.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Stress und Ärger abschütteln! Es lässt sich alles vernünftig klären.

Stress und Ärger abschütteln! Es lässt sich alles vernünftig klären. Beruf: Sie sind die richtige Instanz, um praktische Kompromisse zu schaffen.

Sie sind die richtige Instanz, um praktische Kompromisse zu schaffen. Fitness: Die Motivation passt heute. Kluge Einteilung ist aber genauso wichtig.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Nehmen Sie sich zurück! Coolness, Flexibilität und Toleranz sind in.

Nehmen Sie sich zurück! Coolness, Flexibilität und Toleranz sind in. Beruf: Aufregung ist unnötig. Ein sachliches Gesprächsklima findet Lösungen.

Aufregung ist unnötig. Ein sachliches Gesprächsklima findet Lösungen. Fitness: Ihre Nerven sind wieder stärker. Daher einfach gelassen durch den Tag!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Man wird etwas misstrauischer. Schlagen Sie nicht über die Stränge!

Man wird etwas misstrauischer. Schlagen Sie nicht über die Stränge! Beruf: Erfolgsrezept: Flexibles Teamwork. Das erspart Ihnen nutzlosen Stress.

Erfolgsrezept: Flexibles Teamwork. Das erspart Ihnen nutzlosen Stress. Fitness: Teilen Sie sich Ihre Kräfte gut ein und schonen Sie auch Ihre Nerven!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Es kann mehr Ruhe einkehren. Erster Schritt: Vernünftige Aussprachen.

Es kann mehr Ruhe einkehren. Erster Schritt: Vernünftige Aussprachen. Beruf: Nutzen Sie heute die Gelegenheit, sich ganz pragmatisch zu arrangieren.

Nutzen Sie heute die Gelegenheit, sich ganz pragmatisch zu arrangieren. Fitness: Ganz locker und flexibel durch den Tag! Spaß bietet beste Entspannung.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Sie sind willkommen. Charmant und vernünftig ist die ideale Mischung.

Sie sind willkommen. Charmant und vernünftig ist die ideale Mischung. Beruf: Guter Tag, um sich methodisch zu einigen. Je einfacher, desto besser.

Guter Tag, um sich methodisch zu einigen. Je einfacher, desto besser. Fitness: Mentales Hoch. Die große Nervenbelastung ist definitiv überstanden.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.