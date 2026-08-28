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29.8. – 4.9.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

GR
von
Leuchtender Tierkreis mit zwölf Sternzeichen-Symbolen vor einem Sternenhimmel.
© Getty Images
Ihr MADONNA-Horoskop (29.8. – 4.9.2026) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
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Widder (21. März – 20. April)

  • Liebe: Bis Montag einfach nur Ruhe bewahren: Lassen Sie sich nicht verunsichern! Ab Dienstag sorgt die Stimme der Vernunft dafür, dass wieder Ruhe einkehrt.
  • Gesundheit: Langsamer und vorsichtiger bis Montag! Ab Dienstag heißt es einfach nur Kräfte vernünftig einteilen.
  • Beruf: Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Ganz pragmatisch einen Schritt nach dem anderen!

Stier (21. April – 20. Mai)

  • Liebe: Für Singles könnten sich ab Dienstag neue Chancen auftun, also Augen auf! In bestehenden Beziehungen fördert Merkur den Austausch und die Harmonie.
  • Gesundheit: Die Sonne spendet Kraft und Motivation, Merkur stärkt Nerven und Konzentration, speziell ab Dienstag.
  • Beruf: Gespräche und Verhandlungen laufen bestens, auch für Lernaufgaben sind Sie gut gerüstet.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

  • Liebe: Da es leicht zu Differenzen kommen kann, sollten Sie keine strittigen Themen ansprechen. Dann weiß man Sie ab Donnerstag ganz besonders zu schätzen.
  • Gesundheit: Sie müssen jetzt besser auf Ihre Nerven achten. Stress lässt sich mit kluger Zeiteinteilung reduzieren.
  • Beruf: Keine Diskussionen, keine Besserwisserei! Einfache, pragmatische Lösungen bringen Erfolg.

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

  • Liebe: Bis Montag könnte es wieder mal hoch hergehen. Bewahren Sie kühlen Kopf und vermeiden Sie impulsive Reaktionen. Ab Dienstag kehrt wieder Vernunft ein.
  • Gesundheit: Gelassenheit ist jetzt wesentlich. Schalten Sie einen Gang zurück, lassen Sie mehr Ruhe einkehren!
  • Beruf: Es lässt sich wieder vernünftiger denken und kalkulieren. Finanzielles in Ordnung bringen!

Löwe (23. Juli – 23. August)

  • Liebe: Wenn Sie cool und souverän über den Dingen stehen haben Sie bis Montag gute Karten. Mehr Abstand am Dienstag und Mittwoch, neue Chancen ab Donnerstag.
  • Gesundheit: Es wäre jetzt klug, sich in jeder Hinsicht etwas einzuschränken und wieder bewusst gesund zu leben.
  • Beruf: Alles zu seiner Zeit: Jetzt gilt es mal, praktisch zu denken und Naheliegendes anzupacken.

Jungfrau (24. August – 23. September)

  • Liebe: Sonne und Merkur lassen Sie in einem sehr sympathischen Licht erstrahlen. Gut, wenn Sie sich nützlich machen können. Packen Sie aber mehr Charme aus!
  • Gesundheit: Sie haben viel Energie und sind auch sehr fokussiert unterwegs.Nur ab Donnerstag etwas vorsichtiger!
  • Beruf: Ihre Ideen und Pläne finden Anklang. Bringen Sie sich am Dienstag und Mittwoch aktiv ein!

Waage (24. September – 23. Oktober)

  • Liebe: Jetzt sollte definitiv wieder die Vernunft das letzte Wort haben. Bei wem wissen Sie sich gut aufgehoben? Geben Sie der sicheren Variante den Vorzug.
  • Gesundheit: Es wird leichter, sich die Energien besser einzuteilen. Demgemäß wird es ab Dienstag auch ruhiger.
  • Beruf: Absolute Zurückhaltung am Montag! Ab Dienstag genießt wirtschaftliche Sicherheit Vorrang.

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

  • Liebe: Nehmen Sie sich erst mal Zeit, darüber nachzudenken, was Ihnen wirklich guttut. Vernünftige Aussprachen sollten jetzt auch auf Ihrem Programm stehen.
  • Gesundheit: Ihre Nerven erholen sich und schon deshalb stellt sich neues Wohlbefinden ein. Cooler bis Mittwoch!
  • Beruf: Endlich wieder eine vernünftige Verhandlungsbasis! Bemühen Sie sich um einfache Lösungen!

Schütze (23. November – 21. Dezember)

  • Liebe: Misstöne und Missverständnisse häufen sich. Seien Sie geduldiger, denken Sie länger nach, wählen Sie Ihre Worte am Donnerstag und Freitag achtsamer.
  • Gesundheit: Sie brauchen jetzt mehr Ruhe. Es wäre der perfekte Zeitpunkt für eine Kur oder einen Erholungsurlaub.
  • Beruf: Je pragmatischer Sie denken desto besser. Für große Vorhaben hat man derzeit nichts übrig.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

  • Liebe: Bewahren Sie bis Montag kühlen Kopf! Probleme lassen sich ab Dienstag endlich wieder vernünftig besprechen. Eine neue Chance für bewährtes Miteinander.
  • Gesundheit: Sie kriegen es jetzt hin, sich so zu organisieren, dass Sie den großen Stress besser im Griff haben.
  • Beruf: Am Montag einfach Füße stillhalten! Ab Dienstag ist das Gesprächsklima wesentlich besser.

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

  • Liebe: Die große Gefühlsschaukel schwingt langsam aus. Sie finden sich nach und nach wieder besser zurecht. Gut, wenn die Vernunft das letzte Wort behält.
  • Gesundheit: Endlich bereit für eine gesündere Lebensweise? Es wäre der richtige Zeitpunkt für eine Umstellung.
  • Beruf: Differenzen lassen sich mit einer vernünftigen, pragmatischen Haltung endlich ausräumen.

Fische (19. Februar – 20. März)

  • Liebe: Wenn Gesprächsbedarf besteht, dann bitte am Dienstag und Mittwoch! Ab Mittwoch tun Sie gut daran, sich einfach den Wünschen Ihres Gegenübers anzupassen.
  • Gesundheit: Achten Sie besser auf Ihr Nervenkostüm und gönnen Sie sich so viel Entspannung wie irgend möglich!
  • Beruf: Verzichten Sie unter der Merkur-Opposition auf Diskussionen, geben Sie in Streitfragen nach!

Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90

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