Überfall mit Schlauchschal: Vier Jahre Haft für Bankraub

Ein junger Tiroler soll Geldinstitut in Fügen im Zillertal überfallen haben und bei einem zweiten Bankraub im Bezirk Innsbruck-Land gescheitert sein. Der Schlauchschal-Mann muss vier Jahre hinter Gitter.

Tirol. Ein 23-Jähriger wurde am Donnerstag am Landesgericht Innsbruck wegen schweren Raubes zu vier Jahren unbedingter Haft verurteilt. Der Tiroler wurde für schuldig befunden, im Mai eine Bankfiliale in Fügen im Tiroler Zillertal überfallen zu haben. Zudem hatte er rund eineinhalb Stunden zuvor versucht, ein Geldinstitut im Bezirk Innsbruck-Land auszurauben. Im Vorfeld sowie vor Gericht zeigte sich der Angeklagte geständig. Das Urteil ist vorerst nicht rechtskräftig.

"Wurde bedroht, um Schulden zu begleichen"

"Ich war in einer absoluten Notsituation", erklärte der junge Mann, der sich bei seinen Coups mit einem orange-roten Schlauchschal vermummt hatte. Der Bankraub sei aber dennoch "die absolut falsche Entscheidung gewesen". Er sei jedoch genötigt und bedroht worden, dass er unbedingt "10.000 Euro sofort besorgen musste", um seine Schulden "aus dem Drogenumfeld zu begleichen".

Staatsanwalt und Verteidiger hatten zuvor kurz skizziert, wie teils stümperhaft die Taten mutmaßlich ausgeführt worden waren. "Der Angeklagte hat bei der Filiale im Bezirk Innsbruck-Land gewartet, bis sie in der Früh öffnet", führte der öffentliche Staatsanwalt in seinem Eröffnungsplädoyer aus. Der Coup sei lediglich daran gescheitert, dass er von Angestellten des Geldinstituts dort beobachtet worden und ihm deshalb die Türe nicht aufgemacht worden sei . . .

Danach fuhr der 23-Jährige nach Fügen, stellte seinen Pkw ab und überfiel die dortige Filiale mit einer Druckluftpistole. "Die Schusswaffe war zwar untauglich, aber dennoch gilt sie als eine Waffe und die Tat somit als schwerer Raub", so der Ankläger. Bei dem Überfall bedrohte der Mann zwei weibliche Angestellte im Schalterbereich und forderte die Herausgabe von Bargeld. Eine Mitarbeiterin übergab ihm 9.660 Euro.

Der Schlauchschal-Mann wurde bereits rund eine halbe Stunde nach der Tat im Zuge einer Alarmfahndung, an der unter anderem ein Hubschrauber sowie Hundestaffeln beteiligt waren, festgenommen. Der Verdächtige ging den Ermittlern bei einer Pkw-Kontrolle im Zillertal ins Netz.