Blutiger Streit mit Glasscherben in Traiskirchen: 2 Verletzte

Zu einer blutigen Auseinandersetzung zwischen einem Marokkaner (26) und einem Algerier (27) kam es, wie jetzt wurde, Dienstagvormittag in Traiskirchen. Die beiden verletzten sich mit den Scherben einer kaputt geschlagenen Glasflasche.

NÖ. Der heftige Vorfall spielte sich um 10 Uhr vor den Augen mehrerer geschockter Zeugen im Bereich des Vorplatzes zum Bahnhof in Traiskirchen ab. Warum sich die beiden Asylwerber in die Haare gekommen waren, ist unklar, Polizei und Rettungskräfte trafen fast gleichzeitig am Ort des Geschehens ein.

Wie sich herausstellte, waren beide Männer gleichermaßen (leicht) verletzt. Sie wurden sicherheitshalber getrennt in die Spitäler nach Baden und Wiener Neustadt gebracht, wobei der Jüngere im Krankenhaus einen Tobsuchtsanfall bekam und auf die Cops und Spitalspersonal losging. Die Wunden behandelt, wurde der Marokkaner zurück nach Traiskirchen auf den Polizeiposten gebracht. Dort befand er sich zuletzt in Gewahrsam.