Balkon in Flammen - Mieter festgenommen

Wegen eines Balkonbrands mussten Einsatzkräfte zu einer Wohnhausanlage in Salzburg-Herrnau ausrücken. Dabei kam es zu einer Festnahme, bei der zwei Polizisten verletzt wurden.

© Vogl-Perspektive

Sbg. Dienstag vor 10.30 Uhr wurde die Feuerwehr in Salzburg alarmiert - im sechsten Stock eines Wohnblocks in der Erentrudisstraße brannte ein Balkon, auf dessen Holzbrüstung jemand in weißen Großbuchstaben eine rätselhafte Botschaft mit dem Wort "Nazinetzw." - offenkundig unvollständig für Nazinetzwerk - gemalt hatte. Die Rauchsäule war schon von Weitem zu sehen, die Flammen selbst hatten sich auch schon auf die darunterliegenden Balkone ausgebreitet.

Die Berufsfeuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen - während es rund um den weißhaarigen dauergrinsenden Mieter der Wohnung, von dem der Brand ausgegangen war, zu teils skurrilen Szenen kam. Als die Cops bei ihm anklopften, sagte ihnen der Bewohner der Unterkunft, dass "jetzt gleich Gasflaschen explodieren" werden - was zum Glück dann nicht der Fall war bzw. konnten die Florianis das Feuer rechtzeitig löschen. Entsprechende Ermittlungen laufen noch.

© Vogl-Perspektive

Der Mann leistete jedenfalls heftigen Widerstand gegen die Polizisten - zwei von ihnen wurden unbestimmten Grades verletzt -, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde. Der Botschaft am Balkon und den Fotos bei der Festnahme zu schließen, befindet er sich in einem psychischen Ausnahmezustand.

Bereits in der Nacht zuvor war es gegen 22.15 Uhr ebenfalls in der Erentrudisstraße in einem anderen Gebäude zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Auch hier untersucht die Polizei den Verdacht auf eine Brandstiftung. Beide Vorfälle sollen aber nichts miteinander zu tun haben.