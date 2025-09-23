Alles zu oe24VIP
Unfall Wagramer Straße
© Viyana Manset Haber

Lebensgefahr

Frau von Müllwagen auf Zebrastreifen in Wien überrollt

23.09.25, 11:12 | Aktualisiert: 23.09.25, 12:50
Entsetzlicher Verkehrsunfall Dienstagvormittag bei der Rennbahnwegsiedlung: Eine 76-Jährige wurde auf einem Zebrastreifen von einem Müllwagen erfasst und meterweit mitgeschleift.

Unfallstelle MA 48 Müllwagen
© google maps

Wien. Wie die Polizei gegenüber oe24 bestätigt, war es Dienstag um 10 Uhr vormittags zu einem tragischen Verkehrsunfall zwischen einem Müllwagen der MA 48 und einer Seniorin gekommen, die nun im Spital um ihr Leben kämpft.

Laut ersten Erhebungen war der Lenker der Müllabfuhr mit dem Lkw auf der Martin-Gaunersdorfer-Gasse unterwegs gewesen und wollte von dort links in die Wagramer Straße einbiegen. Eine 76-Jährige ging zur gleichen Zeit - als dürften beide Grün gehabt haben - ebenfalls die Martin-Gaunersdorfer-Gasse entlang und wollte diese am Schutzweg in Richtung Lieblgasse überqueren, wo sich ein großer Supermarkt befindet. Offenbar wollte die Seniorin dort am Rand der Rennbahnwegsiedlung einkaufen. 

Unfall Müllwagen Wagramstraße
© Viyana Manset Haber

Leider wurde die Pensionistin von dem Müllwagen erfasst, teils überrollt und meterweit mitgeschleift. Die Frau wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Ob und warum der MA 48-Lenker die Frau übersehen hat, ist noch nicht klar - gegen den Magistratsbediensteten wird wohl wegen Fahrlässigkeit ermittelt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

