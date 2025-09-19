19-Jähriger drohte auf Spielplatz in Wien mit Pistole

Für beängstigende Szenen sorgte Donnerstagabend ein junger Slowake, der auf einem Spielplatz in der Steinergasse in Liesing mit einer Pistole herumfuchtelte.

Wien. Höchst aggressiv bedrohte der 19-Jährige mehrere Passanten mit der täuschend echten Pistolenattrappe, bis einer von ihnen die Polizei alarmierte.

Durch Beamte des Stadtpolizeikommandos Liesing konnte der Verdächtige aufgrund einer genauen Personenbeschreibung in unmittelbarer Nähe angehalten werden. Die Waffe hatte er nicht mehr bei sich - allerdings hatten Zeugen gesehen, wie er etwas in ein nahegelegenes Gebüsch geworfen hatte. Bingo: Es war eben jene Pistole, zum Glück nur Spielzeug, mit der der Slowake davor für beklemmende Momente gesorgt hatte.

Motiv hatte er keines, nur zugegeben, dass er sich die Pistole kurz davor gekauft hatte und ausprobieren wollte.

Der 19-Jährige, gegen den in Österreich ein Aufenthaltsverbot besteht, wurde umgehend festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in die Justizanstalt Josefstadt gebracht.