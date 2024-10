Horror-Crash in Favoriten: Bub (12) von Auto angefahren

Der schwere Unfall ereignete sich im Morgenverkehr.

Großeinsatz auf der Favoritenstraße im Morgenverkehr am Mittwoch: Ein 12-jähriger Bub wurde bei der U1-Station Alaudagasse kurz vor 8 Uhr von einem Auto angefahren. Das Kind dürfte mit einem Roller auf die Straße gelaufen sein. Dabei wurde es von dem Pkw erfasst und zu Boden geschleudert.

Unzählige Einsatzkräfte waren vor Ort, um dem 12-Jährigen zu helfen. Der Bub wurde bei dem Unfall am Kopf, an Schulter und dem Becken verletzt. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins Spital gebracht werden. Zwar wurde das Kind schwer verletzt, "Lebensgefahr besteht aber keine", so Polizei-Sprecherin Julia Schick.