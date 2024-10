ÖAMTC-Pannenfahrer von LKW mitgeschleift: tot

Ein furchtbarer Unfall ereignete sich Dienstagfrüh im Morgenverkehr auf der Südostautobahnbei Ebreichsdorf in Fahrtrichtung Wien: Ein ÖAMTC-Fahrer, der seinem eigenen Stiefsohn bei einer Panne zu Hilfe kam, wurde dabei von einem Lkw erfasst, mitgeschleift und getötet.

NÖ. Die Unfalltragödie rund um einen Gelben Engel des Autofahrerclubs ÖAMTC ereignete sich Dienstagvormittag kur vor 9 Uhr: Da hatten ein BMW-Lenker sowie sein Kollege und Beifahrer, die auf dem Weg in die Arbeit waren, auf der A 3 zwischen Ebreichsdorf-West und Ebreichsdorf-Nord ein Motorproblem und blieben am Pannenstreifen stehen. Von dort riefen sie den Pannendienst, der kurz darauf eintraf und ebenfalls am Pannenstreifen hinter dem BMW Halt machte.

Mehr in Kürze