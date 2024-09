Regionalzug crasht Auto senkrecht in Brücke

Auf einem mit Lichtzeichen gesicherten Bahnübergang in Kirchdorf an der Krems wurde ein VW-Fahrer spektakulär vom Regionalzug erfasst wegtorpediert.

OÖ. Der Aufsehen erregende Unfall passierte am Wahlsonntag-Vormittag auf einem Bahnübergang der Pyhrnbahn im Bereich der Ertlstraße in Kirchdorf an der Krems. Wie es aussieht dürfte ein alleinfahrender Autolenker den nahenden Zug (und zuvor das Rotlicht) übersehen haben, worauf der VW-Kombi von einem Regionalzug erfasst wurde.

© laumat.at ×

Bei dem Zusammenprall wurde der Pkw dann neben den Bahnübergang geschleudert und kam dort senkrecht zwischen einem Wasserdurchlass und einer Kabelbrücke zum Stillstand bzw. blieb dort stecken. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Rettung mussten eine Person aus dem Unfallwrack befreien. Sie wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Klinikum eingeliefert.

Schwierig gestaltete sich in weiterer Folge die Bergung des Unfallfahrzeuges. Dafür nicht nur die Oberleitung, sondern auch eine Versorgungsstromleitung abgeschaltet werden. Durch den Austritt von Sprit und Öl in den Wasserdurchlass des dortigen Baches waren zudem zusätzlich zahlreiche Umweltmaßnahmen notwendig. Ölsperren wurden errichtet, ein Saugwagen an die Einsatzstelle beordert.

© laumat.at ×

© laumat.at ×

Die Feuerwehr stand unter anderem auch mit der Drohne für die Dokumentation im Auftrag der ÖBB im Einsatz, insgesamt waren die Kräfte von zumindest fünf Feuerwehren im Einsatz. Die Ertlstraße war stundenlang gesperrt, die Pyhrnbahnstrecke im Bereich des Einsatzortes zwischen Micheldorf und Kirchdorf an der Krems unterbrochen. "Ein Schienenersatzverkehr für S-Bahnen und den Regionalverkehr wurde eingerichtet, Fernverkehrszüge warteten vorerst die Sperre ab", hieß es seitens der Bundesbahnen.