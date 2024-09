Lenkerin (79) überfuhr 70-Jährige: Lebensgefahr

Zu einem tragischen Unfall kam es in der Wilhelminenstraße in Ottakring: Eine Pensionistin geriet unter einen Pkw einer 79-Jährigen - die Fußgängerin schwebt in akuter Lebensgefahr.

Wien. Zu den dramatischen Ereignissen kam es am Dienstagabend kurz nach 18 Uhr. Die Oldie-Lenkerin eines Ford Fiesta-Kleinwagens hatte beim Linksabbiegen aus der Redtenbachergasse in die Wilhelminenstraße offenbar eine Passantin (70) übersehen. Die Frau, die zuvor gestürzt sein soll, wurde überrollt und anschließend meterweit mitgeschleift.

Auto rollt über Hang und crasht fast in Nachbar-Pool Mehrere Fahrzeuge der Berufsrettung, Johanniter, Feuerwehr und Einsatzkräfte der Polizei eilten zu Hilfe. Besonders couragiert: Der Mechaniker einer nahen Autowerkstatt, der den Crash gehört hatte, rannte mit einem Wagenheber zum Unfallort. Mit tatkräftiger Unterstützung weiterer Augenzeugen konnte das eingeklemmte Unfallopfer befreit werden, worauf schließlich die Erste-Hilfe-Maßnahmen ergriffen werden konnten. Die lebensgefährlich verletzte Seniorin wurde in ein Krankenhaus gebracht.