Schweinebraten-Klau in Bayern: Nachbarn stehlen Festmahl vom Balkon

Ein Paar stiehlt den Schweinebraten der Nachbarin vom Balkon – die Polizei erwischt sie beim Zubereiten in der eigenen Küche.

Ein ungewöhnlicher Fall von Diebstahl ereignete sich in Bayern, als ein Paar den Schweinebraten ihrer Nachbarin entwendete. Die Nachbarin, die das Fleisch vakuumiert auf ihrem Balkon in Mittenwald gelagert hatte, beobachtete am Sonntagabend, wie die dreisten Diebe zugriffen.

Ohne zu zögern, alarmierte die Frau die Polizei. Eine Streife konnte das Paar kurz darauf in flagranti erwischen – sie waren gerade dabei, einen Teil des Bratens in ihrer Küche zuzubereiten.

Schaden von etwa 25 Euro

Der verbliebene Teil des Schweinebratens wurde der überraschten Nachbarin von der Polizei zurückgegeben. Der Schaden wird auf etwa 25 Euro geschätzt.

Nun ermittelt die Polizei wegen Diebstahls gegen das Paar.