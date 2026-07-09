Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 10.7.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Sie sollten wissen, was Sie wollen. Man will Sicherheit und Loyalität.

Sie sollten wissen, was Sie wollen. Man will Sicherheit und Loyalität. Beruf: Mehr Gemeinschaftssinn! Gehen Sie anderen heute hilfsbereit zur Hand!

Mehr Gemeinschaftssinn! Gehen Sie anderen heute hilfsbereit zur Hand! Fitness: Gehen Sie es ruhiger an: Langsamer, überlegter und rücksichtsvoller!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Nehmen Sie sich Zeit für die Liebe und Interesse an Ihnen dankbar an!

Nehmen Sie sich Zeit für die Liebe und Interesse an Ihnen dankbar an! Beruf: Guter Tag für Vorstellungstermine und Präsentationen Ihrer Vorhaben.

Guter Tag für Vorstellungstermine und Präsentationen Ihrer Vorhaben. Fitness: Stress ist heute tabu. Gelassen durch den Tag und auch Hilfe annehmen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Es wird Zeit eine klare Linie zu ziehen. Dann ist wieder mehr möglich.

Es wird Zeit eine klare Linie zu ziehen. Dann ist wieder mehr möglich. Beruf: Guter Austausch mit anderen setzt voraus, dass Sie in Ruhe zuhören.

Guter Austausch mit anderen setzt voraus, dass Sie in Ruhe zuhören. Fitness: Entschleunigung ist das Thema des Tages. Mehr Genauigkeit als Tempo!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Stärken Sie den Zusammenhalt, um auf der sicheren Seite zu bleiben!

Stärken Sie den Zusammenhalt, um auf der sicheren Seite zu bleiben! Beruf: Wieder alles besser im Griff. Gut, um die Dinge in Ruhe zu ordnen.

Wieder alles besser im Griff. Gut, um die Dinge in Ruhe zu ordnen. Fitness: Nehmen Sie sich Zeit für die Körperpflege! Tut auch Ihrer Seele gut.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Die Vernunft sollte am Wort sein und ganz klare Grenzen definieren.

Die Vernunft sollte am Wort sein und ganz klare Grenzen definieren. Beruf: Respektieren Sie die Wünsche anderer, um sich Unruhe zu ersparen!

Respektieren Sie die Wünsche anderer, um sich Unruhe zu ersparen! Fitness: Keinen Stress, keine Aufregungen! Achten Sie auf Ihre Ernährung!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Man kommt auf Sie zu. Kein Wenn und Aber, sagen Sie einfach nur ja!

Man kommt auf Sie zu. Kein Wenn und Aber, sagen Sie einfach nur ja! Beruf: Nutzen Sie diesen Tag, um Ihre Kontakte zu pflegen und auszubauen!

Nutzen Sie diesen Tag, um Ihre Kontakte zu pflegen und auszubauen! Fitness: Entschleunigung und Entspannung! Sie dürfen sich mal mehr Ruhe gönnen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Genießen ist die Devise. Lassen Sie sich Zeit, es läuft nichts davon!

Genießen ist die Devise. Lassen Sie sich Zeit, es läuft nichts davon! Beruf: Guter Tag für Ihre Finanzplanung. Lassen Sie sich kompetent beraten!

Guter Tag für Ihre Finanzplanung. Lassen Sie sich kompetent beraten! Fitness: Zeit nehmen für die Schönheitspflege! Und wieder mal gesünder essen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Lassen Sie endlich wieder Ruhe einkehren! Venus ist Ihnen gewogen.

Lassen Sie endlich wieder Ruhe einkehren! Venus ist Ihnen gewogen. Beruf: Nicht zu eigensinnig! Mit gutem Teamwork sind Sie viel erfolgreicher.

Nicht zu eigensinnig! Mit gutem Teamwork sind Sie viel erfolgreicher. Fitness: Zurückhaltung ist das Gebot des Tages. Fuß vom Gas und Zeit lassen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Cool bleiben und Ruhe einkehren lassen! Sonst kann es kritisch werden.

Cool bleiben und Ruhe einkehren lassen! Sonst kann es kritisch werden. Beruf: Es könnte zu Spannungen kommen. Keine Konfrontationen, nachgeben!

Es könnte zu Spannungen kommen. Keine Konfrontationen, nachgeben! Fitness: Erst mal tief durchatmen und dann möglichst gelassen durch den Tag!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Man ist Ihnen sicher sehr zugeneigt. Zeit, Nägel mit Köpfen zu machen.

Man ist Ihnen sicher sehr zugeneigt. Zeit, Nägel mit Köpfen zu machen. Beruf: Holen Sie sich Support für Ihre Projekte! Man unterstützt Sie gerne!

Holen Sie sich Support für Ihre Projekte! Man unterstützt Sie gerne! Fitness: Organisieren Sie sich in Ruhe, dann kriegen Sie alles viel besser hin!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Mehr Vertrauen in Ihr Gegenüber! Grenzen zu achten, stärkt die Liebe.

Mehr Vertrauen in Ihr Gegenüber! Grenzen zu achten, stärkt die Liebe. Beruf: Keine großen Aktivitäten! Schaffen Sie endlich mal in Ruhe Ordnung!

Keine großen Aktivitäten! Schaffen Sie endlich mal in Ruhe Ordnung! Fitness: Etwas weniger ist heute mehr. Und achten Sie besser auf Ihre Ernährung!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.