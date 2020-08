Topmodel Cara Delevingne steigt ins Porno-Geschäft ein

Los Angeles. Erst letztes Jahr sorgte das US-"Bad-Girl" Bella Thorne (22) mit ihrem Porno-Debüt "Him & Her" für Schlagzeilen. Jetzt zieht es auch das Topmodel Cara Delevingne (28) ins Erotik-Business. So soll die 28-jährige in einer dreiteiligen BBC-Reihe durch die Welt der Pornographie und der erotischen Kunst führen.

Für die Show "Planet Sex" legt sich Delevingne voll ins Zeug: das schöne Model testet für die Mini-Serie das, worüber sie plaudert, auch am eigenen Leib. Neben Themen wie Beziehungen, Sex-Appeal und One-Night-Stands wird in der Show auch ein Schwerpunkt auf Gender-Identitäten gelegt. Dafür besucht die 28-Jährige einige Communities, die das Thema Sexualität anders (er)leben als der "heterosexuelle Durchschnitt".

Cara Delevingne gab in der Vergangenheit bereits bekannt, dass sie sich selbst als pansexuell bezeichne. Pansexuelle Menschen unterscheiden in der Liebe nicht nach Geschlecht. "Wie auch immer sich jemand definiert (...) - ich verliebe mich in die Person, das ist alles. Ich fühle mich zu Menschen hingezogen", erklärte Delevingne in einem Interview. Sie hätte begriffen, dass sich "männlich" und "weiblich" nicht das gesamte Spektrum des Begriffs "Geschlecht" beschränke: " Diese Erkenntnis war ein unglaublicher Durchbruch für mich. Ich fühle mich selbst immer wieder ganz unterschiedlich. An manchen Tagen fühlee ich mich fraulich. DAnn fühle ich mich wieder mehr wie ein Mann.", erklärte Delevingne weiter. In den vergangenen Jahren war das Model immer wieder mit Frauen liiert. Ihr werden Affären mit Johnny-Depp-Ex Amber Heard und Nachwuchsmodel Kaia Gerber nachgesagt. Mit der Schauspielkollegin Ashley Benson soll sie sogar verheiratet gewesen sein.