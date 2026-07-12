KW 29
Das sollten Sie in der Woche vom 13. Juli bis 19. Juli laut Mondkalender tun
Ihr wöchentlicher Mondkalender: 13.7. - 19.7.
Montag - 13. Juli 2026
- Mond nimmt ab
- Krebs
Schlechte Vorsätze sollten Sie heute über Bord werfen. Atemübungen an der frischen Luft sind ideal, Klimaanlagen eignen sich dagegen weniger dafür.
Dienstag - 14. Juli 2026
- Neumond
- Krebs
Der Juli-Neumond ist besonders gut geeignet, um neue Vorsätze umzusetzen. Bei solchen Vorhaben ist es entscheidend, dass der Mondzyklus stimmt.
Mittwoch - 15. Juli 2026
- Mond nimmt zu
- Löwe
Ein Haarschnitt bringt jetzt gesundes, schönes Haar. Jede Form von Hitze heute und in den nächsten Tagen meiden. Lange Mittagspausen wären wichtig.
Donnerstag - 16. Juli 2026
- Mond nimmt zu
- Löwe
Viel Weiß tragen und natürlich viel Wasser trinken. Mineralien werden an Löwe besonders gut aufgenommen, speziell im zunehmenden Mond.
Freitag - 17. Juli 2026
- Mond nimmt zu
- Löwe
Fingernägel werden hart und schön, wenn sie freitags gefeilt werden. Obst einfrieren und erst Anfang August weiterverarbeiten.
Samstag - 18. Juli 2026
- Mond nimmt zu
- Jungfrau
Heute ist ein guter Zeitpunkt, um Pflanzen umzutopfen und anzugießen. An Jungfrauentagen kann man sogar im Sommer umtopfen.
Sonntag - 19. Juli 2026
- Mond nimmt zu
- Jungfrau
Bei Grillfesten heute zu mehr Gemüse und Salaten greifen. Sport dürfen Sie heute reduzieren, Meditation wäre besser. Ausnahme: Bauchgymnastik verspricht Erfolg.
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