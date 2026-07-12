Das sollten Sie in der Woche vom 13. Juli bis 19. Juli laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

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Ihr wöchentlicher Mondkalender: 13.7. - 19.7.

Montag - 13. Juli 2026

Mond nimmt ab

Krebs

Schlechte Vorsätze sollten Sie heute über Bord werfen. Atemübungen an der frischen Luft sind ideal, Klimaanlagen eignen sich dagegen weniger dafür.

Dienstag - 14. Juli 2026

Neumond

Krebs

Der Juli-Neumond ist besonders gut geeignet, um neue Vorsätze umzusetzen. Bei solchen Vorhaben ist es entscheidend, dass der Mondzyklus stimmt.

Mittwoch - 15. Juli 2026

Mond nimmt zu

Löwe

Ein Haarschnitt bringt jetzt gesundes, schönes Haar. Jede Form von Hitze heute und in den nächsten Tagen meiden. Lange Mittagspausen wären wichtig.

Donnerstag - 16. Juli 2026

Mond nimmt zu

Löwe

Viel Weiß tragen und natürlich viel Wasser trinken. Mineralien werden an Löwe besonders gut aufgenommen, speziell im zunehmenden Mond.

Freitag - 17. Juli 2026

Mond nimmt zu

Löwe

Fingernägel werden hart und schön, wenn sie freitags gefeilt werden. Obst einfrieren und erst Anfang August weiterverarbeiten.

Samstag - 18. Juli 2026

Mond nimmt zu

Jungfrau

Heute ist ein guter Zeitpunkt, um Pflanzen umzutopfen und anzugießen. An Jungfrauentagen kann man sogar im Sommer umtopfen.

Sonntag - 19. Juli 2026

Mond nimmt zu

Jungfrau

Bei Grillfesten heute zu mehr Gemüse und Salaten greifen. Sport dürfen Sie heute reduzieren, Meditation wäre besser. Ausnahme: Bauchgymnastik verspricht Erfolg.