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Das sollten Sie in der Woche vom 13. Juli bis 19. Juli laut Mondkalender tun

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Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.
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Ihr wöchentlicher Mondkalender: 13.7. - 19.7.

Montag - 13. Juli 2026

  • Mond nimmt ab
  • Krebs

Schlechte Vorsätze sollten Sie heute über Bord werfen. Atemübungen an der frischen Luft sind ideal, Klimaanlagen eignen sich dagegen weniger dafür.

Dienstag - 14. Juli 2026

  • Neumond
  • Krebs

Der Juli-Neumond ist besonders gut geeignet, um neue Vorsätze umzusetzen. Bei solchen Vorhaben ist es entscheidend, dass der Mondzyklus stimmt.

Mittwoch - 15. Juli 2026

  • Mond nimmt zu
  • Löwe

Ein Haarschnitt bringt jetzt gesundes, schönes Haar. Jede Form von Hitze heute und in den nächsten Tagen meiden. Lange Mittagspausen wären wichtig.

Donnerstag - 16. Juli 2026

  • Mond nimmt zu
  • Löwe

Viel Weiß tragen und natürlich viel Wasser trinken. Mineralien werden an Löwe besonders gut aufgenommen, speziell im zunehmenden Mond.

Freitag - 17. Juli 2026

  • Mond nimmt zu
  • Löwe

Fingernägel werden hart und schön, wenn sie freitags gefeilt werden. Obst einfrieren und erst Anfang August weiterverarbeiten.

Samstag - 18. Juli 2026

  • Mond nimmt zu
  • Jungfrau

Heute ist ein guter Zeitpunkt, um Pflanzen umzutopfen und anzugießen. An Jungfrauentagen kann man sogar im Sommer umtopfen.

Sonntag - 19. Juli 2026

  • Mond nimmt zu
  • Jungfrau

Bei Grillfesten heute zu mehr Gemüse und Salaten greifen. Sport dürfen Sie heute reduzieren, Meditation wäre besser. Ausnahme: Bauchgymnastik verspricht Erfolg.

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