Mahomes führte Chiefs zu Sieg bei Chargers

Durch den jüngsten 34:28-Sieg über die L.A. Chargers haben die Kansas City Chiefs nun einen deutlichen Vorteil im Kampf um die Play-off-Tickets.

Die Kansas City Chiefs haben ein umkämpftes NFL-Duell mit den Los Angeles Chargers gewonnen und im Rennen um die direkte Play-off-Qualifikation für eine Vorentscheidung gesorgt. Travis Kelce entschied die Partie am Donnerstag (Ortszeit) mit seinem zweiten Touchdown in der Verlängerung und erzielte das 34:28 für die Gäste. Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes verbuchte drei Touchdown-Pässe und warf über 410 Yards bei einer Interception.



Bei noch drei ausstehenden Partien haben die Chiefs an der Spitze der AFC West nun zwei Siege Vorsprung auf die Chargers. "Wenn ich hüpfen könnte, wäre ich gehüpft", scherzte Chiefs-Trainer Andy Reid mit Blick auf sein Übergewicht nach dem Spiel. Für einen Schreckmoment hatte Donald Parham Jr. gesorgt. Der Spieler der Chargers war beim Fangen in der Endzone auf den Hinterkopf gefallen. Der 24-Jährige blieb regungslos liegen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Team twitterte später, Parham befinde sich "in einem stabilen Zustand".

NFL-Ergebnis vom Donnerstag:

Los Angeles Chargers - Kansas City Chiefs 28:34 n.V.