Der 34:28-Sieg der Chiefs gegen die Chargers wurde von einer erschütternden Kopfverletzung überschattet. Zu Beginn des ersten Viertels fing Tight End Donald Parham einen punktgenauen Pass seines Quaterbacks Justin Herbert in der Endzone, ließ ihn darauf aber fallen und schlug wuchtig mit dem Hinterkopf auf dem Boden auf.

Parham lag regungslos da, die Augen waren geschlossen und sein Mund geöffnet. Seine Mitspieler hatten zunächst gedacht, dass Parham so seinen Ärger über die verlorenen Punkte zeigte, bis man den Ernst der Lage erkannte.

Not sure why they zoomed on Donald Parham's face as he lay unconscious?



Hope he's okay. That looked really bad. #Chargers #Chiefspic.twitter.com/w5HTaCfczL