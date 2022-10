Die Kolumnistin Jana Hocking ist aus freien Stücken kinderlos - aber sie hat festgestellt, dass ihre Eltern und Freunde oft etwas von ihr erwarten, was sie nicht in Ordnung findet

"Ich will keine Kinder, bittet mich nicht, auf eure aufzupassen, denn sie sind nicht mein Problem", das sind die Worte der Kolumnistin Jana Hocking. Sie ist aus freien Stücken kinderlos, hat aber festgestellt, dass ihre Eltern oder Freunde etwas von ihr erwarten, was sie nicht geben will. Hocking findet, dass Kinder von anderen Menschen nicht ihr Problem seien.

"Es gibt keine höfliche Art, dies zu sagen: Liebe Leute, kümmert euch bitte um eure eigenen verdammten Kinder selbst", schreibt Hocking in ihrer Kolumne auf news.com.au. "Das habe ich es gesagt. Diese Wut lebt schon seit ein paar Jahren in mir. "

Hocking behauptet , dass es eine Verschiebung gebe, wenn die Leute anfangen, Kinder zu bekommen, da Single-Freunde zu "Dienern" von deren Kinder degradiert werden.

Das Konzept "man braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen" verstehe sie, aber sie hält es für wichtig, dass die Leute sich daran erinnern, dass alleinstehende Freunde keine kostenlosen Babysitter seien.

"Ja, ich weiß, dass ich damit egoistisch bin, aber ich habe die Entscheidung getroffen, keine Kinder zu haben, also möchte ich nicht dazu gezwungen werden, vielen Dank."