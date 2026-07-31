Business
TV
E-Paper
Immo
Business

950.000 Fahrzeuge

Musk: Keine Abspaltung von Teslas China-Geschäft

Ein Mann mit roter Mütze mit Aufschrift sitzt nachdenklich an einem Tisch, Hände gefaltet.
© APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI
Anfang des Monats hatte der Tesla-Chef eine Fusion mit SpaceX nicht ausgeschlossen
OE24 auf Google bevorzugen

Elon Musk hat einen Medienbericht über eine mögliche Abspaltung des China-Geschäfts seines Elektroautobauers Tesla als Falschmeldung zurückgewiesen. "Das war noch nie Thema einer Diskussion", erklärte Musk am Donnerstag auf seiner Online-Plattform X und sprach von "absurden Fake News". Das "Wall Street Journal" hatte berichtet, dass Führungskräfte von Tesla angewiesen worden seien, eine Trennung von den chinesischen Aktivitäten vorzubereiten.

Fusion in China problematisch

Als Optionen seien eine Ausgliederung, ein Verkauf oder eine Schließung vor einer möglichen Fusion mit Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX im Gespräch gewesen. Eine Fusion zwischen Tesla und SpaceX würde Analysten zufolge insbesondere in China auf geopolitische und regulatorische Hürden stoßen.

Auch interessant

Austro-VIPs und Hollywood bei Remus Night

Star-Bergsteiger nach Lawinenabgang vermisst

Verschollen: Serie-A-Star spurlos verschwunden

SpaceX ist ein wichtiger Auftragnehmer des US-Militärs und in nationale Sicherheitsprogramme eingebunden. Tesla betreibt dagegen in Shanghai sein weltweit größtes Werk, das sich vollständig im Besitz des US-Konzerns befindet. Die Fabrik hat eine jährliche Produktionskapazität von mehr als 950.000 Fahrzeugen und dient als wichtiges Exportzentrum. Musk hatte Anfang des Monats eine mögliche Fusion seiner beiden Unternehmen nicht ausgeschlossen und zur Begründung auf zunehmende Überschneidungen verwiesen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Kurz expandiert mit seinem Start-up in die  Schweiz

Investor übernimmt Pirelli-Anteile

OMV fährt fast 2 Milliarden Euro Gewinn ein

Apples iPhone-Umsatz wächst um mehr als ein Fünftel

Was kann Krypto? FMA erklärt die Unterschiede

Ein Drittel aller Flüge hatte Verspätung

Amazon mit überraschend starkem Cloud-Wachstum

RBI brachte Milliardenklage gegen russischen Strabag-Aktionär ein

Musk: Keine Abspaltung von Teslas China-Geschäft

EU baut 7 KI-Gigafactories für viele Milliarden