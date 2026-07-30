Investor übernimmt Pirelli-Anteile

Der chinesische Reifenhersteller "China National Tire & Rubber" (CNRC) hat seinen Anteil am italienischen Reifenhersteller Pirelli deutlich reduziert.

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Die CNRC-Tochter "Marco Polo International Italy" verkaufte 14 Prozent und senkte ihre Beteiligung damit von 34,1 auf 20,1 Prozent. Erworben wurde das Aktienpaket von der tschechischen Investmentgesellschaft Lumina Crown des Unternehmers Michal Strnad. Lumina Crown steigt damit zum drittgrößten Aktionär von Pirelli auf.

Es handelt sich um die erste bedeutende Veränderung in der Aktionärsstruktur des Unternehmens seit dem Börsengang von Pirelli im Jahr 2017. Strnad kontrolliert rund 85 Prozent an Czechoslovak Group, einem Rüstungskonzern, der unter anderem die italienischen Marken Fiocchi Munizioni und Armi Perazzi besitzt. Das Unternehmen ist an der Börse in Amsterdam gelistet und wird mit rund 14 Mrd. Euro bewertet.

Der in Mailand etablierte Pirelli-Konzern zählt zu den weltweit führenden Anbietern im Premiumsegment der Automobilreifen. Das Unternehmen wurde 1872 gegründet und ist heute in über 160 Ländern aktiv und betreibt Produktionsstandorte weltweit. Ein zentraler Fokus liegt auf sogenannten "High-Value"-Reifen, also leistungs- und technologieorientierten Produkten für Premium- und Hochleistungsfahrzeuge. Dieser Bereich macht den Großteil des Umsatzes aus.