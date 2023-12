Sturm Graz gegner im Play-off steht fest

Sturm Graz trifft in der Zwischenrunde der Fußball-Conference-League auf Slovan Bratislava. Das machbare Los wurde am Montag in Nyon gezogen. Das Hinspiel finder am 15. Februar zuhause in Graz statt. Das Retourmatch steigt am 22. Februar in der slowakischen Hauptstadt Bratislava.

Sturm hatte als Gruppendritter in der Europa League hinter Atalanta Bergamo und Sporting Lissabon den Umstieg in den drittwichtigsten Europacup-Bewerb geschafft. Slovan hatte die Gruppe B der Conference League auf Platz zwei hinter Lille und vor Olimpija Ljubljana und Klaksvik abgeschlossen. Bratislava ist 16-facher nationaler Meister (zuletzt 2023). Mit 45 Punkten aus 18 Spielen ist der Hauptstadtclub überlegener Tabellenführer in der Slowakei. Beim slowakischen Abonnementmeister steht der 30 jährige Innenverteidiger & Team-Kicker Kevin Wimmer unter Vertrag. Die Conference League ist eine riesige Chance Auch Eintracht Frankfurt oder Dinamo Zagreb hätten den Grazern ebenfalls als Gegner gedroht. "Die Conference League ist eine riesige Chance, noch länger international vertreten zu sein", hatte Sturm-Trainer Christian Ilzer zuletzt gemeint. Sturm kassierte jetzt 4,47 Mio. Euro UEFA-Prämien Es werden die ersten Auftritte von Sturm in der 2021/22 neu geschaffenen Conference League. Für das Erreichen des Achtelfinales gibt es 600.000 Euro, das Viertelfinale brächte eine Million ein. Weitere UEFA-Prämien aufgrund des Club-Koeffizienten sowie auf Basis des Fernsehmarktes sind ebenfalls garantiert. Durch ihre vier Punkte in der Europa League haben die Grazer bisher inklusive Startgeld 4,47 Mio. Euro an reinen UEFA-Prämien verdient. Die Play-off-Paarungen (Hinspiele: 15. Februar 2024; Rückspiele: 22. Februar 2024) SK Sturm Graz (AUT) Slovan Bratislava (SVK) Servette Genf (SUI) Ludogorets Rasgrad (BUL) Union Saint-Gilloise (BEL) Eintracht Frankfurt (GER) Betis Sevilla (ESP) Dinamo Zagreb (CRO) Olympiakos Piräus (GRE) Ferencvaros Budapest (HUN) Ajax Amsterdam (NED) Bodö/Glimt (NOR) Molde FK (NOR) Legia Warschau (POL) Maccabi Haifa (ISR) KAA Gent (BEL)