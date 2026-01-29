Uhren-Millionär zahlte Kaution für Chef von Todesbar

Der Mann gehört zu einer der reichsten Familien der Schweiz

Nach der Brandkatastrophe bei einer Silvester-Party im Schweizer Skiort Crans-Montana ist der Betreiber der Bar nach Kautionszahlung aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Wie das zuständige Gericht im Schweizer Kanton Wallis mitteilte, wurde die U-Haft des Barbetreibers Jacques Moretti gegen Zahlung von 200.000 Schweizer Franken (rund 215.000 Euro) aufgehoben.

Enge Freundschaft

Die Kaution wurde laut dem Gericht von einem engen Freund bezahlt. Nun wurde bekannt, dass die 400.000 Schweizer Franken Kaution (je 200.000 Franken für Jacques und Jessica Moretti) von einem reichen Schweizer Uhren-Erben finanziert wurde, der aus einer der wohlhabendsten Uhren-Familien des Landes stammt. Dieser „anonyme Freund“ ist laut „Blick“ eng mit den Morettis verbunden und hat für ihre Freilassung gesorgt.

© AFP

Der Uhren-Millionär und Jacques Moretti teilen eine Leidenschaft für wertvolle historische Fahrzeuge und sollen zusammen an einer Rallye für Oldtimer auf Korsika teilgenommen haben.

Bei dem Feuer in der Bar "Le Constellation" waren in der Silvesternacht 40 Menschen ums Leben gekommen. 116 weitere Menschen erlitten Verletzungen, darunter teilweise sehr schwere. Gegen das französische Betreiber-Ehepaar Jacques und Jessica Moretti wird wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung und Körperverletzung ermittelt.