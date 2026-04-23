Ein Insta-Video zeigt mögliches Moderations-Outfit von Michael Ostrowski.

Kurz vor dem Start des großen Musik-Events im Mai brodelt die Gerüchteküche heftiger denn je. Ein neu aufgetauchter Videoclip heizt die Spekulationen um die modische Gestaltung der diesjährigen Teilnehmer massiv an. In den kurzen Sequenzen dominieren zwei Elemente das Bild: auffälliger Federschmuck und überraschend viel nackte Haut.

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Fans rätseln über Stil

Moderator Michael Ostrowski ist darin in verschiedenen Outfits zu sehen. Als erstes inszeniert er sich als Showgirl, dann schlüpft er in einen zu großen Trachtenanzug. Zum Schluss mimt er den Gladiator mit viel Haut. Alles Looks führt er Vici Swarovski vor, die seine Partnerin ist bei der ESC-Moderation. Sie zeigt sich weniger begeistert...

Details

Folgende Details fallen in dem Clip besonders auf:

Üppiger Einsatz von bunten und weißen Federn

Gewagte Schnitte mit viel freier Hautfläche

Glitzernde Applikationen, die das Licht reflektieren

© Instagram

Promo

Die Kombination aus Extravaganz und Freizügigkeit passt zwar zur Tradition des Wettbewerbs, lässt aber viele Fragen offen. Doch eines ist klar: Es ist ein weiteres Promo-Video, das hier zu sehen ist und Stimmung für den Wettbewerb machen soll.